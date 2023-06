Philippe Pozzo di Borgo è morto/ Imprenditore tetraplegico ispirò film “Quasi amici”

E’ morto Philippe Pozzo di Borgo, l’imprenditore che ispirò il film “Quasi amici”. Come riferito dai colleghi di TgCom24.it, aveva 72 anni ed è morto in queste ore a Marrakech, dove viveva da tempo. Era stato interpretato magistralmente dall’attore francese Francois Cluzet in una pellicola del 2011 divenuta cult, con co-protagonista il noto attore Omar Sy, che interpretava il suo badante. Ancora oggi è uno dei più grandi successi della storia del cinema francese, e permise di far conoscere la vera storia di Pozzo di Borgo, imprenditore transalpino, al di fuori dei confini nazionali.

Emilio Rigamonti: morto il "Re della bresaola"/ Malore fatale in piazza a Sondrio

Éric Toledano e Olivier Nakache, registi del film “Quasi amici”, hanno ricordato la scomparsa dell’imprenditore attraverso Twitter, scrivendo: “Abbiamo appena appreso con grande tristezza della morte del nostro amico Philippe Pozzo di Borgo. Accettando di far adattare la sua storia a ‘Intouchables’ (titolo francese del film ndr), ha cambiato le nostre vite e quelle di molte persone vulnerabili e fragili”. Philippe Pozzo di Borgo aveva raccontato la sua vera storia nella sua autobiografia “Le Second Souffle” (in italiano “Il diavolo custode”): era stato vittima di un incidente in parapendio che l’aveva paralizzato dal collo in giù, ma il suo grande attaccamento alla vita aveva decisamente colpito i due registi Éric Toledano e Olivier Nakache che trovarono quindi ispirazione per dare vita ad una pellicola in cui ci si concentrava in particolare sul grandissimo legame che si era venuto a creare fra l’imprenditore e il badante, l’algerino Abdel Yasmin Sellou.

Jeff Machado, morto l'attore brasiliano 44enne/ Trovato in una cassa sotto terra

PHILIPPE POZZO DI BORGO È MORTO: LE PAROLE DELLO STORICO BADANTE ABDEL

“Tutti e due abbiamo capovolto il destino che sembrava già scritto per noi. Lui è ben più che un amico per me, perché è anche un padre, un maestro, il mio angelo”, aveva raccontato poco tempo fa Abdel. Pozzo di Borgo aveva 43 anni quando conobbe il suo assistente, all’epoca 21enne, e nonostante la provenienza da due ambienti differenti, nacque subito un’alchimia che presto si trasformò in amicizia, durata fino ai giorni nostri.

LEGGI ANCHE:

Samantha Weinstein è morta/ Attrice di “Lo sguardo di Satana - Carrie” aveva 28 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA