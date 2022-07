Philips Sneaker Cleaner, la spazzola smart per pulire le scarpe/ Ecco come funziona

Philips Sneaker Cleaner è il gadget smart perfetto per tutti gli amanti delle sneakers, e in generale di coloro che vogliono tenere le proprie scarpe alla perfezione. Del resto il mondo degli amanti delle scarpe sportive e non è cresciuto a dismisura negli ultimi anni, arrivando ad abbracciare un popolo di super appassionati distribuiti in ogni angolo della terra, tutti pronti ad accaparrarsi l’ultimo modello di Jordan, Balenciaga, Gucci e chi più ne ha più ne metta. Come ogni capo d’abbigliamento, ma in genere, ogni prodotto di cui disponiamo, anche le scarpe necessitano di manutenzione, pulizia e igienizzazione, ed è qui che entra in gioco appunto il Philips Sneaker Cleaner. Esteticamente ricorda un mini asciugacapelli, un phon da viaggio, e come sottolinea Wired è infatti un accessorio con una classica impugnatura a pistola a forma a L, che permette quindi una comodo rimozione dello sporco.

Il cuore pulsante di questo gadget sta nelle tre diverse testine che si adattano alla perfezione a seconda del materiale di cui è composta la scarpa; avremo così la spugna per la pelle, anche quella scamosciata, ma anche la gomma liscia o il pvc; la testina morbida permette invece di pulire al meglio vari tessuti come la tela o il mesh, mentre quella più rigida è più indicata per la suola in gomma o la gomma testurizzata. Ma cerchiamo di scoprire meglio come funziona questo Philips Sneaker Cleaner. In poche parole bisognerà montare la testina prescelta, quindi inumidirla con un po’ di acqua e di sapone, oppure con un prodotto detergente.

PHILIPS SNEAKER CLEANER PER PULIRE LE SCARPE: DIMENSIONI E PREZZO

A quel punto accenderemo il nostro accessorio, e la testina inizierà a girare fino a 500 rotazioni al minuto, dopo di che l’avvicineremo alla superficie della calzatura e il gioco sarà fatto. Per asciugare le scarpe basterà usare un panno pulito e le nostre sneaker saranno come nuove.

Il pulisci sneaker funziona con quattro pile AA che hanno un’autonomia di 80 minuti, di conseguenza una “carica” vi dovrebbe bastare, a seconda di quanto siano sporche le scarpe, fra i tre e i quattro lavaggi. Le dimensioni sono 60 mm x 69 mm x 170 mm, che rendono il Philips Sneaker Cleaner un accessorio molto compatto, e infine il prezzo, davvero contenuto. Su Amazon è infatti in vendita al momento a questo link con il 27 per cento di sconto a soli 21.97 euro: un affare.

