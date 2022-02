Philomena/ Su Rete 4 il film con Steve Coogan e Judi Dench

Philomena, film di Rete 4 diretto da Stephen Frears

Philomena va in onda oggi, 18 febbraio, dalle ore 16.50 su Rete 4. Questo film ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2013 e appartiene ai generi biografico, drammatico e commedia. Il regista di questo film è il britannico Stephen Frears mentre la sceneggiatura è stata scritta da Steve Coogan e Jeff Pope.

In nome di Dio Il Texano/ Su Rete 4 il film di John Ford con John Wayne

All’interno del cast del film ci sono molti volti noti del cinema internazionale come Steve Coogan, Judi Dench, Anne Maxwell Martin, Barbara Jefford, Sophie Kennedy Clark, Peter Herrmann, Kate Fleetwood e Michelle Fairley. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Alexandre Desplat mentre la fotografia è stata curata dal direttore Robbie Ryan.

La tentazione del Signor Smith/ Su Rete 4 il film di Blake Edwards

Philomena, la trama del film: un giornalista che ha perso il lavoro e…

Ora soffermiamoci sulla trama di Philomena. Martin Sixsmith è un giornalista che ha appena perso il lavoro come consulente politico. Per questa ragione, si imbatte in una nuova personale odissea, vale a dire quella di scrivere un libro sulla Russia. Nello stesso momento, Philomena Lee confida alla figlia che 50 anni prima, in un convento, aveva partorito un figlio che non ha mai potuto crescere. Inoltre, Philomena racconta quegli anni bui per lei, come se avesse vissuto in uno stato perenne di prigionia e angoscia. Successivamente, quasi per caso, la figlia di Philomena e Martin si incontrano a una festa. Qui a Martin viene raccontata la storia di Philomena e del figlio perduto.

L'indiana bianca/ Su Rete 4 il film con Guy Madison

Inizialmente Martin è riluttante, il suo obiettivo è un altro, ma ha bisogno di un lavoro, quindi acconsente a incontrare Philomena. A poco a poco, Martin si interessa sempre di più alla storia di questa donna e decide di indagare sulle suore che partorivano nei conventi perché avevano commesso fornicazione. Viene a sapere che sono state davvero tante le donne che hanno subito lo stesso trattamento di Philomena e hanno dovuto rinunciare a crescere un bambino, dandolo in adozione. Inoltre, Martin scopre grazie ai suoi contatti che il figlio di Philomena, Anthony, è diventato un importante avvocato negli Stati Uniti e che ha avuto anche una carriera di successo, prima della sua morte per Aids. Le rivelazioni non si fermeranno qui e Philomena potrà finalmente conoscere la vita di un figlio che non ha mai conosciuto, anche se avrebbe voluto tanto farlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA