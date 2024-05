Pia Balotelli, chi è la figlia di Raffaella Fico/ Il rapporto ritrovato con papà Mario e la dedica alla nonna

Chi è Pia Balotelli, la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli

Pia Balotelli è la figlia frutto dell’amore tra Mario Balotelli e Raffaella Fico. Il calciatore e la showgirl sono diventati entrambi genitori con Pia, venuta al mondo nel 2012. Durante i primi mesi di vita di Pia, il rapporto tra Raffaella Fico e Mario Balotelli non è stato facile e tra i due non sono mancate le battaglie legale che, ad oggi, sono un lontano ricordo. Entrambi, infatti, hanno messo da parte ogni incomprensione ed ogni rancore crescendo insieme la figlia Pia che, oggi, ha un rapporto meraviglioso sia con mamma Raffaella che con papà Mario.

Pia vive con Raffaella Fico e vede il padre quando ne ha l’occasione. A dodici anni, Pia non solo è altissima e bellissima, ma ha anche un profilo Instagram dove pubblica storie e foto sia in compagnia di mamma Raffaella ma anche con papà Mario con cui ha recentemente partecipato anche al matrimonio dello zio, Enock Barwuah, con la storica fidanzata, Giorgia Migliorati Novello facendo da damigella.

La dedica di Pia Balotelli alla nonna

Pia Balotelli è stata cresciuta da Raffaella Fico e dalla nonna, la madre della showgirl a cui Pia era fortemente legata. La perdita della nonna ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di Pia che, nella nonna, aveva la sua seconda mamma a sui aggrapparsi quando ne aveva bisogno. Come tutti i nipoti, anche Pia era legatissima alla nonna a cui, su Instagram, ha scritto una dedica speciale e ricca di parole d’amore.

“Dal 2020 una parte di me e volata via. Per me eri come una seconda madre ma il destino purtroppo ha voluto tutt’altro. Ti ho amato ti amo e ti amerò nonna“, le parole di Pia a corredo di una foto in cui, ancora neonata, è tra le braccia dell’amatissima nonna che la guardava con uno sguardo innamorato.

