Pia Balotelli e i nipoti di Enock Barwuah/ Video messaggio al Grande Fratello Vip?

Serata di grandi sorprese nella Casa del Grande Fratello Vip. La puntata del 13 novembre vedrà alcuni dei concorrenti protagonisti di regali che arrivano dall’esterno. Stando alle anticipazioni che arrivano dal profilo ufficiale del GF, anche Enock Barwuah riceverà questa sera una sorpresa molto speciale. Difficile si tratti di Mario Balotelli – che ha fatto la sua apparizione già molte volte nella Casa in queste settimane – e difficile pensare che si tratti nuovamente della fidanzata Giorgia. Anche la famiglia di Enock si è già mostrata in una videochiamata fatta nella Casa proprio da Mario quando è entrato per una sorpresa. Chi allora? A fare una sorpresa ad Enock potrebbero essere i suoi nipotini.

Enock Barwuah, il rapporto con il fratello Mario Balotelli e la nipotina Pia

Enock Barwuah è infatti zio e di più bambini. Non li conosciamo tutti ma uno è sicuramente molto noto: la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico, Pia. Potrebbe arrivare proprio da lei e dagli altri nipoti di Enock il videomessaggio di questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip. Intanto, proprio poche ore fa Enock è tornato a parlare del rapporto con suo fratello, dichiarando: “Mio fratello crede troppo in me! – e sottolineando poi che – Essere il fratello di però non è facile, sei sempre quello… devi sempre dimostrare più degli altri…In allenamento, nella vita…”.



