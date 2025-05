La storia tra Mario Balotelli e Raffaella Fico è stata a lungo fissa sulle prime pagine dei giornali di gossip. L’ex calciatore e la modella si sono incontrati nel 2011, cominciando una storia d’amore durata alcuni mesi. Nonostante la brevità della loro relazione, in quei pochi mesi è successo veramente di tutto.

Nel luglio del 2012, Raffaella ha annunciato di essere incinta di qualche mese, raccontando che il papà del bebè che portava in grembo era proprio Mario Balotelli. Una gravidanza inattesa e molto chiacchierata. L’ex Manchester City, infatti, ha dichiarato fin da subito di non essere certo della paternità e per questa ragione di volersi sottoporre ad un test del Dna con la bambina, per essere certo di essere lui il padre di Pia. A “Belve”, Mario ha rivelato: “Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia, ma che altro potevo fare?”, confermando che lo rifarebbe.

La controversia giudiziaria è durata diversi anni e solamente nel febbraio del 2014, quando la bimba aveva più di un anno, Mario Balotelli ha riconosciuto Pia. Oggi Raffaella Fico e Pia sono una parte fondamentale della vita di Mario Balotelli, che ha costruito un buon rapporto con la ex fidanzata e la figlia. Il tempo, infatti, ha lenito i dissapori e fatto sì che i due creassero un nuovo equilibrio, anche e soprattutto per il bene di Pia.

L’ex fidanzata Raffaella Fico, Mario Balotelli e la figlia Pia: un nuovo rapporto

Oggi Raffaella Fico e Pia, ex fidanzata e figlia di Mario Balotelli, fanno parte della sua vita. L’ex calciatore ha creato un buon rapporto con la bambina, oggi una splendida ragazza. Nonostante inizialmente non l’avesse riconosciuta, asserendo che non fosse sua figlia, con il tempo le cose sono andate meglio. La storia tra Raffaella Fico e Mario Balotelli si è conclusa, nel 2012, per via di numerosi tradimenti da parte di lui. Lei stessa lo aveva confessato, spiegando di non essere riuscita a superare le numerose scappatelle da parte di lui.

