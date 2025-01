Gianni Sperti, ospite oggi, domenica 5 gennaio, a Verissimo – Le Storie, non ha mai nascosto il profondo amore che lo lega ai suoi genitori, Pia e Gino. Originari di Manduria, in provincia di Taranto, Pia e Gino hanno trascorso oltre 50 anni insieme prima che Gino venisse a mancare nel 2020. La coppia ha avuto quattro figli: Gianni, Enzo, Luciano e Cinzia, che ha regalato loro la gioia di cinque nipoti. Dopo la morte del padre, avvenuta cinque anni fa, Gianni ha spesso parlato pubblicamente dei genitori, esprimendo un amore e una gratitudine che sembrano essere cresciuti ancora di più dopo quella tragica scomparsa.

In gioventù, il rapporto tra Gianni Sperti e suo padre Gino non era particolarmente profondo, ma con il tempo i due avevano iniziato a comunicare di più, creando un legame speciale. La morte di Gino è stata un evento particolarmente traumatico per Gianni, poiché è avvenuta proprio davanti ai suoi occhi, lasciando in lui una ferita indelebile. “Sono stato molto male, ma mi sono detto che comunque doveva succedere. Ogni tanto penso a lui, nei momenti di sconforto gli chiedo qualcosa. Arrivò l’ambulanza e lui ci guardò come a dire di non lasciarlo andare via. Non parlava più, ma quegli occhi ce li ho sempre fissi nella mente”, aveva raccontato sempre a Verissimo.

Dopo la morte del padre Gino, Gianni Sperti ha ammesso di essersi pentito di non essere stato del tutto aperto con i suoi genitori e di non aver avuto l’opportunità di dire al padre tutto ciò che avrebbe voluto prima della sua scomparsa. Questo dolore lo ha spinto a rafforzare ancora di più la relazione con la madre Pia, che oggi è una figura fondamentale nella sua vita quotidiana. Nonostante il loro rapporto sia pieno di affetto e complicità, Pia non rinuncia al suo ruolo di mamma critica, rivolgendogli spesso osservazioni, anche sulle sue apparizioni a Uomini e Donne: “Mia madre è sempre critica con me, continua a seguirmi, ad esempio a Uomini e Donne, per darmi suggerimenti”.

Oltre ai genitori, Gianni Sperti è molto legato alla sorella Cinzia, con cui è stato ospite a Verissimo. I due condividono un rapporto unico e simbiotico, e Gianni è particolarmente affezionato ai suoi nipoti, figli di Cinzia. L’ex ballerino è stato una figura fondamentale nel sostenerla durante un periodo difficile della sua vita, aiutandola a uscire da una relazione tossica con l’ex marito, accusato di maltrattamenti e denunciato da Gianni per stalking nei suoi confronti. Con il supporto del fratello e l’aiuto di uno specialista, Cinzia è riuscita a lasciarsi alle spalle quella situazione, riportando serenità nella loro famiglia.