Gianni Sperti torna ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin per una lunga intervista a cuore aperto: dalla vita privata e sentimentale fino al successo nel mondo della televisione. L’opinionista di Uomini e Donne è tra i volti più amati del piccolo schermo dove si è fatto conoscere come ballerino e poi come opinionista del celebre dating show di Maria De Filippi mostrandosi sempre molto attento ai rapporti di coppia. Un’analisi che sicuramente è legata anche alla sua famiglia composta dai genitori Pia e Gino e dai fratelli Enzo, Luciano e Cinzia. Il ballerino ha sempre avuto un buon rapporto con entrambi i genitori anche se da adolescente il rapporto con il padre Gino non è stato molto profondo, ma nel tempo i due hanno recuperato.

La morte del padre, avvenuta nel 2020, è stato un colpo al cuore per Sperti che ancora oggi è scosso dalla cosa. “Sono stato molto male, ma mi sono detto che comunque doveva succedere” – ha detto il ballerino a Verissimo rivelando di pensarlo ogni tanto e di chiedergli aiuto nei momenti di sconforto.

Gianni Sperti: la morte del padre Gino e le critiche di mamma Pia

Gianni Sperti era presente quando il padre Gino è venuto a mancare: “arrivo l’ambulanza e lui ci guardava come a dire ‘non lasciatemi solo'”. Poi la corsa all’ospedale, ma alla fine non ce l’ha fatta e l’opinionista di Uomini e Donne ricorda ancora oggi quei terribili momenti: “non parlava più, ma quegli occhi ce li ho sempre fissi nella mente”. Fortunatamente nella sua vita c’è ancora mamma Pia a cui legatissimo, anche se la donna è molto critica e severa con lui rivolgendogli spesso consigli e punti di vista differenti.

“Mia madre è sempre critica con me, continua a seguirmi, ad esempio a Uomini e Donne, per darmi suggerimenti” – ha raccontato Gianni Sperti che, nonostante la grande popolarità, ha sempre mantenuto degli ottimi rapporti con la sua famiglia e la sua terra.