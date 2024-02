Pia Lanciotti, chi è l’attrice di Mare Fuori/ Dal teatro al cinema e una vita privata super riservata

Chi è Pia Lanciotti

Mare Fuori, la serie Rai che torna in onda oggi, mercoledì 14 febbraio, in prima serata su Raidue, ha regalato il successo e la popolarità non solo ai giovani attori, ma anche agli attori che formano il cast adulto. Oltre a Vincenzo Ferrera, tra le attrici adulte di Mare Fuori spicca la presenza di Pia Lanciotti. Classe 1970, è un’attrice campana famosa per i suoi spettacoli teatrali di grande successo. Nel corso della sua carriera, tuttavia, si è cimentata anche in altre esperienze come quella sul set di Mare Fuori, serie tv che le ha permesso di diventare popolare anche tra il pubblico più giovane.

Nata a Battipaglia, in provincia di Salerno, ha capito di avere una grande passione per il teatro quando aveva solo 16 anni. Una passione a cui si è dedicata seriamente diplomandosi al Piccolo Teatro di Milano ed è stata allieva della scuola di teatro Giorgio Strehler.

La vita privata di Pia Lanciotti

Talento poliedrico che le permette di trasformarsi e calarsi perfettamente nei personaggi che interpreta, Pia Lanciotti ha dedicato la propria vita alla recitazione portando a casa importanti riconoscimenti come il premio Le Maschere del Teatro italiano, nella categoria Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nell’opera Emilia di Claudio Tolcachir.

Se della carriera di Pia Lanciotti si hanno molte informazioni, così non è per la vita privata. L’attrice che su Instagram conta più di 13mila followers, non pubblica nulla della sua vita privata e non si sa se sia sposata e abbia figli.











