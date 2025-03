Dopo aver ripercorso le fasi del dolore che hanno vissuto, Pia e Monica a C’è posta per te 2025 si sono regalate una bella emozione. In realtà, è soprattutto Pia a viverla, perché la mamma ha voluto farle vivere una bella sorpresa, quella di Michele Morrone, uno dei suoi attori preferiti. Questa è l’occasione per ripartire insieme dopo aver chiesto scusa alla figlia per non esserle stata accanto come avrebbe merito dopo la morte del padre.

“Io ho perso il papà quando avevo 12 anni e non potevo capire cosa volesse dire, ma sono sicuro che se avessi avuto 21 anni non sarei stato così forte. Sono sincero, ti faccio i complimenti“, le prime parole di Michele Morrone per Pia. Poi ha preso l’iniziativa e ha chiesto di ballare, peraltro è stata anche un’occasione per continuare a parlare.

Per quanto riguarda i regali, l’attore le ha regalato un libro, “Dracula” di Bram Stoker, perché gli ha suscitato la passione per il cinema. Non è mancato un aiuto, regalato in un cofanetto da custodire gelosamente. Ma questo è stato un preludio per uno scambio di promesse tra mamma e figlia per ripartire più unite che mai… (agg. di Silvana Palazzo)

Michele Morrone la sorpresa per Pia a C’è posta per te 2025

L’ottava puntata di C’è posta per te 2025 si apre con la sorpresa di Michele Morrone, apparso subito emozionato nello studio di Maria De Filippi. Lui è il “regalo” che Monica, rimasta vedova del marito, vuole fare alla figlia Pia per chiederle scusa per averle mentito sulla malattia e perché, dopo averle detto la verità, non è stata più sua madre, ma sua figlia.

La loro vita è cambiata nel 2021, quando dopo una serata fuori, il marito ha iniziato ad avere problemi di gestione. Sembrava un colpo di freddo, ma quel malessere si è ripresentato e, quindi, hanno deciso di fare degli approfondimenti clinici. Così hanno scoperto la malattia, ma alla figlia, che aveva 18 anni, hanno deciso di dire che doveva operarsi solo per un’ulcera, in realtà si doveva sottoporre alle chemioterapie.

Le scuse e la promessa di mamma Monica

A quel punto, per Monica era inevitabile dire la verità alla figlia Pia, che è rimasta al fianco del padre quando la madre doveva lavorare. Di fatto, lei era diventata sua figlia e spesso si lasciava andare a momenti di sconforto, soprattutto dopo aver scoperto che le cure non erano efficaci.

In quel momento, Pia prese in mano le redini della situazione, al punto tale da scrivere un’agenda in cui segnava gli appunti sulla malattia del padre, ma anche al punto da fare il giro d’Italia per cercare cure per il padre. Ma per lui non c’era scampo. Nonostante ciò, la figlia è rimasta forte e a regalare spensieratezza al padre. “Ora mi guarda con occhi diversi, perché non sono più la stessa”.