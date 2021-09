Piacenza, due bambine infibulate in patria: padre arrestato/ La denuncia della mamma

Aveva approfittato di un viaggio in Africa durante l’estate per sottoporre le figlie all’infibulazione. Per questo il padre delle due bambine residenti a Piacenza è stato arrestato. La vicenda risale all’inizio dell’estate, ma è stata resa nota ora e la ricostruisce il quotidiano Libertà. Le piccole, che fanno parte di una famiglia di migranti, sono state infibulate durante un soggiorno nel Paese d’origine. La vicenda però è finita in Procura e, infatti, diverse settimane fa è stata eseguita la misura di custodia cautelare. L’infibulazione in Italia è punita dalla legge del 9 gennaio 2006, che prevede pene tra i 4 e i 12 anni, visto che si tratta di lesioni gravi. Si tratta di un reato punibile anche se è commesso all’estero.

Attilio Maseri, morto medico regina Elisabetta e Papa Wojtyla/ Lo curò dopo attentato

A segnalare la vicenda sono stati i medici dell’Ausl di Piacenza che avevano visitato le figlie dell’uomo, ma a denunciarlo è stata la moglie dopo aver scoperto quanto accaduto. Le ginecologhe dei consultori familiari dell’Ausl di Piacenza e provincia hanno visitato una decina di donne che erano state sottoposte a questa pratica. Ora Procura e carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda, stanno mantenendo il più stretto riserbo sul caso.

Terza dose per chi e quando si inizia/ Calendario: da fine settembre Pfizer e Moderna

PIACENZA, DUE BAMBINE INFIBULATE: “NON È CASO ISOLATO”

Il caso ha sollevato un’ondata di indignazione a Piacenza, ma non solo. Il caso è diventato anche politico. Le deputate della Lega Elena Murelli, eletta proprio a Piacenza, e Laura Cavandoli, che è presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori hanno definito questa come «l’ennesima vicenda di soprusi sui minori stranieri in Italia per usanze tribali o precetti religiosi che nel nostro Paese non possono essere tollerati». L’infibulazione peraltro è una pratica brutale che prevede la mutilazione dei genitali femminili. «Quello di Piacenza non è purtroppo un caso isolato, come spesso riferiscono le autorità mediche», hanno aggiunto.

Mostro sirena di Milano, 40 anni di misteri/ Capelli umani, unghie di uccello e pinne

La ginecologa Cristina Molinaroli ha spiegato che le donne maggiormente esposte a questa pratica disumana sono provenienti soprattutto da Egitto, Somalia, Corno d’Africa e Yemen, Guinea, Mali, sud est asiatico e recentemente anche Nigeria. Spesso proprio le vacanze rappresentano una scusa per portare le bambine nelle terre d’origine e sottoporle all’infibulazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA