Piacenza, prete arrestato per abusi sessuali/ Don Stefano Segalini ai domiciliari

Piacenza sotto choc per il fermo di don Stefano Segalini: il prete è stato arrestato per abusi sessuali. Il parroco di San Giuseppe Operaio si trova ai domiciliari dopo le indagini della squadra mobile locale, scattate dopo alcuni esposti arrivati in diocesi: il sacerdote era già stato sospeso dall’incarico dal vescovo Gianni Ambrosio in via cautelare. Libertà spiega che Segalini attualmente si trova in una struttura ecclesiastica fuori provincia e starebbe svolgendo un percorso di riflessione e di ricostruzione spirituale. Nei prossimi giorni è in programma l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice, emergono dettagli inquietanti dalle carte delle indagini…

PIACENZA, PRETE ARRESTATO PER ABUSI SESSUALI: DROGA ALLE VITTIME?

L’Ansa evidenzia che il prete è indagato per abusi sessuali su ragazzi, tutti maggiorenni, e per procurato stato di incapacità: Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, il sacerdote potrebbe aver somministrato droga o sostanze chimiche alle vittime per poi commettere gli abusi sessuali. Un episodio che ricorda molto da vicino quanto accaduto ad Aversa, con il prete sospeso dall’incarico anche in quell’occasione. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sulla situazione di don Segalini, arrestato ieri 31 luglio dalla squadra mobile della questura di Piacenza, che ha eseguito l’ordinanza emessa dal Pubblico Ministero Emilio Pisante e convalidata dal Gip del Tribunale di Piacenza. Il parroco ha scritto su Facebook a fine maggio: «Vi chiedo per avere tutti un po’ di pace di non scrivere più niente e di pregare altrimenti esco da Facebook. Grazie ps non commentate o mettete mi piace so che mi volete bene!».

