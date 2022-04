Piacere sono un po’ incinta/ Su Rai 2 il film con Jennifer Lopez

Qual’è il cast di “Piacere sono un po’ incinta”

Piacere sono un po’ incinta sarà trasmesso oggi, 19 aprile, dalle ore 21:20, in prima serata dunque, su Rai 2. Si tratta di una pellicola che appartiene al genere commedia e sentimentale ed ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2010. Il regista di questo film risulta essere Alan Poul mentre la sceneggiatura è stata scritta da Kate Angelo. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori famosi come Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Eric Christian Olsen, Michaela Watkins, Linda Lavin, Daneel Harris, Noureen DeWulf, Anthony Anderson, Melissa McCarthy e Tom Bosley. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Stephen Trask mentre la fotografia è stata messa a punto da Xavier Perez Grobet.

Lo sperone nudo/ Su Rete 4 il film con James Stewart e Janet Leigh

Piacere sono un po’ incinta, la trama del film: un forte desiderio

In Piacere sono un po’ incinta troviamo Zoe una ragazza avvenente, forte e determinata che decide di avere un figlio. Difatti, il desiderio più grande di Zoe è quello di diventare madre e finalmente crescere un bambino con cura e amore. Tuttavia, sono diversi gli impegni della ragazza che non le permettono di fare ciò. Ad esempio, Zoe gestisce un negozio di animali e spesso è impegnata a sistemare le faccende commerciali. A ciò si unisce anche il fatto che Zoe non riesce mai a trovare il ragazzo che fa al caso suo. Tutte le sue relazioni finiscono male e per vari motivi Zoe sembra destinata a rimanere sola. Per questa ragione, ormai la donna è stanca ma non si arrende. Forte del suo carattere indipendente, decide di sottoporsi all’inseminazione artificiale ed avere finalmente un bambino. Il giorno della seduta però, incontra sul suo taxi un ragazzo di nome Stan. Inizialmente i due litigano ma l’incontro li lascia entrambi qualcosa di speciale. Successivamente, Stan e Zoe si incontrano ripetutamente e capiscono che sono fatti l’uno per l’altra. Ma l’amore a volte gioca dei brutti scherzi ed entrambi dovranno comprendere al meglio i loro sentimenti se vogliono davvero far funzionare la loro storia.

Inga Lindström: Tutti pazzi per Elin/ Su Canale 5 il film con Susan Hoecke

Il video del trailer di “Piacere sono un po’ incinta”

LEGGI ANCHE:

Un piede in paradiso/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Carol Alt

© RIPRODUZIONE RISERVATA