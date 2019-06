Piacere, sono un po’ incinta/ Su Rai 2 il film con Jennifer Lopez (oggi, 10 giugno)

Oggi, lunedì 10 giugno, alle ore 21:20 su Rai 2 andrà in onda il film “Piacere, sono un po’ incinta”. La pellicola, prodotta dalla CBS, ha debuttato nelle sale cinematografiche nel 2010. Il regista della pellicola è Alan Poul, mentre la sceneggiatura è stata curata da Kate Angelo. I protagonisti del film sono Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin, il famoso Steven “Steve” McGarrett della serie “Hawaii Five-0”. In Italia il film è stato distribuito dalla Sony Pictures. Il montaggio del film è stato curato da Priscilla Nedd-Friendly mentre la fotografia è stata realizzata con cura dal direttore Xavier Perez Grobet. Le musiche del film sono state create e dirette dal maestro Stephen Trask.

Piacere, sono un po’ incinta, trama del film

Zoe (Jennifer Lopez), non riuscendo a trovare l’uomo dei suoi sogni, decide di diventare una madre single sottoponendosi all’inseminazione artificiale. Lo stesso giorno incontra Stan (Alex O’Loughlin) su un taxi. Dopo altri due incontri casuali, Stan convince Zoe a mangiare qualcosa insieme. I due iniziano a conoscersi meglio e a interessarsi l’uno all’altra. Dopo il loro secondo appuntamento, Stan invita Zoe alla sua fattoria per il fine settimana, mentre lei scopre di essere incinta. Zoe decide di passare il weekend con Stan per dirgli la verità, ma i due trascorrono la notte insieme e quando finalmente Zoe gli dice di essere incinta Stan si arrabbia molto. I due, però, decidono di restare insieme e Zoe scopre di aspettare due gemelli. Tra dubbi e imprevisti i due troveranno il modo di costruire la loro famiglia?

