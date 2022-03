Piacere, sono un po’ incinta/ Su Rai 2 il film con Jennifer Lopez

Piacere, sono un po’ incinta: il film di Rai 2 diretto da Alan Poul

Piacere, sono un po’ incinta sarà trasmessa oggi, lunedì 29 marzo, alle ore 21:20 su Rai 2. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2010 e che appartiene ai generi cinematografici commedia e romantico. Il regista di questo film risulta essere Alan Poul mentre la sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Kate Angelo.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori molto famosi come Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Eric Christian Olsen, Michaela Watkins, Linda Lavin, Anthony Anderson e Melissa McCarthy. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Stephen Trask mentre la fotografia è stata curata dal direttore Xavier Perez Grobet.

Piacere, sono un po’ incinta, la trama del film: la dolce Zoe

Leggiamo la trama di Piacere, sono un po’ incinta. Zoe è una ragazza newyorchese che gestisce un negozio di animali. Zoe è affascinante e riesce a far colpo quasi su tutti i clienti grazie alle sue doti fisiche. Tuttavia, ogni volta che incontra un uomo le cose vanno male. Sembra proprio che Zoe non riesca a trovare il principe azzurro, anzi, le sue relazioni con gli uomini sono un disastro. Per questa ragione, un giorno decide di ricorrere all’inseminazione artificiale.

Difatti, il suo desiderio è quello di diventare madre e poter crescere un figlio, così da insegnare a quest’ultimo come poter stare al mondo e proteggerlo dalle difficoltà. Proprio quando ha preso questa decisione e la sua vita ormai sembra segnata, Zoe ha una conoscenza inaspettata. Un ragazzo di nome Stan, un tassista, fa colpo su di lei, e sembra subito scattare la scintilla tra i due. Ma ora che Zoe ha preso questa decisione, cosa ne sarà di questa nuova probabile relazione? Tra gag e incomprensioni, l’amore riesce sempre a vincere su tutto!

Il video del trailer “Piacere, sono un po’ incinta”













