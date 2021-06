Piacere sono un pò incinta/ Video, su Rai 2 il film con Jennifer Lopez (3 giugno)

Piacere sono un pò incinta andrà in onda oggi giovedì 3 giugno, su Rai 2 a partire dalle 21,20. E’ un film del 2010 diretto da Alan Paul e i protagonisti principali sono Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin. La colonna sonora è di Stephen Trask ed è presente anche un brano della famosa attrice e cantante protagonista cioè What is love, contenuto nel suo album Love. Il montaggio del film è di Priscilla Nedd-Friendly, i costumi sono di Karen Patch.

Incubo biondo/ Su Rai 2 il film con Tiera Skovbye (oggi, 3 giugno 2021)

Fa parte di quel filone commedia/romantica grazie al quale Jennifer Aniston si è fatta conoscere al pubblico cinematografico. Sicuramente si tratta di un film che fa riflettere perché affronta tematiche molto delicate, ma nonostante questo si sorride dall’inizio alla fine oltre a commuoversi. Il film è destinato a un target ampissimo anche perché tratta tutto con grande semplicità e tatto.

UN SACCO BELLO/ Su Rete 4 il film con Carlo Verdone e Renato Scarpa (oggi, 3 giugno)

Piacere sono un pò incinta, la Trama

La pellicola Piacere sono un pò incinta si svolge a New York dove la protagonista Zoe gestisce un negozio di animali. Una vita apparentemente simile a quella di tante sue coetanee, se non fosse per un particolare: il forte desiderio di maternità. Viste le sue innumerevoli delusioni in fatto sentimentale, Zoe decide di sottoporsi all’inseminazione artificiale.

Ma il destino è sempre in agguato e proprio quando la decisione è stata presa incontra casualmente Stan, un ragazzo un pò più giovane di lei, con il quale c’è un inizio turbolento nonostante lui appare attratto da lei. Zoe si iscrive ad un gruppo di sostegno per ragazze che hanno deciso di vivere la sua stessa esperienza e la sua vita scorre tranquilla sino a quando non incontra nuovamente Stan in compagnia di una ragazza con la quale crede abbia una relazione.

Rosamunde Pilcher: Cuori nella tempesta/ Su Canale 5 il film con Anja Antonowicz

E’ strana la vita, perché in fondo i due hanno più cose in comune di quanto credano. I due ragazzi si rivedono e finalmente riescono a raccontarsi: lei gli rivela di essere rimasta orfana presto e di avere solo la nonna, lui invece che non ha una relazione da tempo. Amanti entrambi della natura, degli animali, dei prodotti bio, finalmente si scoprono e si rivelano l’uno all’altro anche sessualmente.

Zoe non confida il segreto a Stan e la nonna le redarguisce, infatti quando lui lo scopre, nel mentre stava effettuando il test di gravidanza, deluso decide di allontanarsi da lei. Ma anche lui non le ha rivelato che la ragazza con cui spesso è in compagnia è la sua compagna di studi, visto che cercando di prendersi il diploma. Dopo una serie di tentannamenti Stan decide di accompagnare zoe in questa dolce avventura sino a quando una scoperta sconcertante lo porterà nuovamente a desistere. Aspetta due gemelli.

Cosa fare? Dubbi, perplessità, incertezze sul futuro sconvolgono non poco Stan che decide di abbandonare gli studi. Un giorno incontrano Olivia la quale notando la gravidanza di Zoe intuisce prontamente quale fosse il motivo della decisione di abbandonare gli studi da parte di Stan. E’ la risposta secca di quest’ultimo a mettere in crisi Zoe stavolta. I due ragazzi non hanno pace, si amano ma i tormenti che li assillano sono troppi e si allontanano nuovamente. Arriva il giorno del parto e Stan non può abbandonare la sua Zoe anche perché comprende finalmente l’importanza e la bellezza a cui sta rinunciando. E non è finita qui perché Zoe scopre di essere di nuovo incinta, di lui. E vissero felici e contenti, si può affermare.

Video, il trailer del film “Piacere sono un pò incinta”





© RIPRODUZIONE RISERVATA