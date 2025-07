Il Financial Times svela il piano "Aurora" un progetto Usa per spostare i palestinesi fuori da Gaza proponendo un pacchetto da 9mila dollari e alloggio

Il Financial Times ha svelato dopo un’inchiesta, l’esistenza di un piano segreto denominato “Aurora” che analizza i costi di gestione e pianificazione per il ricollocamento dei palestinesi fuori da Gaza. Ad esserne stata incaricata è la società statunitense di consulenza BCG Boston Consulting Group, che ha collaborato alla fondazione della Gaza Humanitarian Foundation, fondazione sostenuta da Usa e Israele incaricata di consegnare gli aiuti alimentari nella Striscia, coprendone anche i costi di gestione.

Parallelamente, lo stesso gruppo aveva sviluppato una ricerca sulla fattibilità di questa idea, che prevede di proporre ai civili che abitano attualmente nella zona devastata dal conflitto, circa 500mila abitanti, di trasferirsi volontariamente, accettando un compenso di 9mila dollari a testa, e un alloggio ad affitto agevolato, compresa la fornitura di cibo per quattro anni. Il documento aveva inoltre stabilito che grazie a questi pacchetti per un totale di 5 miliardi di dollari, più della metà degli abitanti non avrebbe mai fatto ritorno a Gaza, stabilendosi permanentemente in un’altra zona.

Il piano Aurora per dislocare palestinesi fuori da Gaza: “9milia dollari a testa e affitto agevolato per chi vuole trasferirsi”

Il piano Aurora per ricollocare la popolazione palestinese al di fuori di Gaza, secondo quanto stabilito nei documenti che analizzavano la fattibilità del progetto, sarebbe costato molto meno rispetto ad una ricostruzione delle case post guerra. Di fatto, come svelato dal Financial Times, avrebbe permesso di svuotare rapidamente la Striscia, permettendo così una gestione dell’area, simile a quella che Trump aveva illustrato subito dopo il suo insediamento, proponendo un progetto immobiliare che avrebbe trasformato la riviera in un grande resort di lusso.

La BCG ha però contestato la pubblicazione di questa notizia, dichiarando che il piano in questione avrebbe violato le politiche aziendali e non era noto neanche ai vertici dell’organizzazione. Hanno inoltre annunciato, pur ammettendo l’esistenza stessa del piano, di aver avviato un’inchiesta indipendente interna per stabilire eventuali responsabilità, perchè come specificato: “Lo spostamento dei palestinesi da Gaza non voleva essere una coercizione per obbligare lo sfollamento, ma piuttosto una proposta di operazione al fine di agevolare l’opera di ricostruzione“.