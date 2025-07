Il piano carceri approvato dal Governo in Cdm, ecco cosa prevede: 10mila nuovi posti, liberazioni anticipate per tossicodipendenti e nuove strutture

IL CDM APPROVA IL PIANO CARCERI CONTRO IL SOVRAFFOLLAMENTO: I NUMERI E LE NOVITÀ CON IL MINISTRO NORDIO

Sebbene il piano carceri approvato questo pomeriggio dal Governo Meloni in Consiglio dei Ministri venga da tutti definito come l’intervento dello Stato contro il “sovraffollamento”, per il Ministro della Giustizia Carlo Nordio è in realtà il recupero dei tossicodipendenti il vero punto di svolta di questo intervento. Molti di questi detenuti infatti, più che delle persone da punire sono uomini e donne da curare e aiutare: lo ha detto il Guardasigilli nella conferenza stampa tenuta al termine del CdM (qui sotto il video integrale, ndr), aggiungendo che al centro del piano carceri vi è la detenzione “differenziata” rispetto al penitenziario, «in strutture certificate, verificate, delle vere comunità».

Per arginare però ad ampio raggio il problema gravissimo delle carceri sovraffollate (con numeri attorno al 134% della capacità massima, ndr) il Governo mette in campo una prima metà di interventi divisi in due direzioni, ovvero con il potenziamento di posti disponibili (proprio grazie alle differenziazioni per i tossicodipendenti) e con l’accelerazione decisa per le procedure di chi già ora ha diritto ad una liberazione anticipata. Non sarà però uno “svuota carceri” , come protesta il Centrosinistra, dato che liberare detenuti perché non c’è posto in cella «significa anche delegittimare quelli che condannano le persone che vengono giudicate», chiarisce ancora Nordio.

Come ha detto la Presidente Meloni in un video social successivo al CdM, con la riforma delle carceri «finalmente si arriva alla certezza della pena», oltre a norme di buon senso contro le situazioni di sovraffollamento che affliggono molti istituti penitenziari del Paese. 10 mila nuovi posti nelle carceri attuali, creazione di nuove strutture ma anche liberazione anticipata per circa 10mila altri detenuti, i prossimi fine-pena e molti tossicodipendenti, dato che ad oggi ogni 61mila reclusi «1 su 3 dipende da alcol e/o droga».

Il piano carceri però non si ferma su queste due direzioni, ma prevede da qui al 2028 la strutturazione di nuove edilizie carcerarie e, se possibile, anche la riforma sulla custodia cautelare da collegare all’importante riforma della giustizia sulla separazione delle carriere (tra l’altro passata oggi in Senato in seconda lettura, ndr).

Giustizia e sicurezza: manteniamo la parola data su due punti fondamentali del nostro programma di Governo. pic.twitter.com/qAgdKHfZRe — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 22, 2025

335 MILIONI DI EURO STANZIATI DAL MIT DI SALVINI: “È PERCHÈ LA RIFORMA NON È UNO SVUOTA CARCERI”

Determinante l’apporto anche del Ministero delle Infrastrutture che consentirà, con lo stanziamento di 335 milioni di euro, la messa a punto di quasi 3mila nuovi posti nei penitenziari sui circa 10mila totali disposti dal nuovo piano carceri approvato oggi dal CdM: «più carceri con ristrutturazioni e ingrandimenti», spiega il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al termine della riunione di Governo, esultando anche per il via libera alla riforma sui magistrati nella giustizia italiana.

Come ha spiegato anche il sottosegretario leghista alla Giustizia, Andrea Ostellari, con il piano di edilizia penitenziaria approvato dal Consiglio dei Ministri si arriva entro il 2027 a nuovi 9696 posti su tutto il territorio nazionale: da Milano Bollate e Opera a Rebibbia, da Pordenone a Forlì e Bologna e tanti altre realtà penitenziarie. Non solo, è previsto dal disegno di legge anche la costruzione di strutture modulari temporanee da adottare negli spazi fuori dai penitenziari: ci saranno per tutti «nuove e migliori condizioni, sia per chi vive in carcere che per chi ci lavora», chiarisce ancora Ostellari.

L’obiettivo complessivo è di oltre 15mila nuovi posti con il piano carceri 2025-2027, con quasi 800 milioni di euro di esborso finanziario nei prossimi anni: come ha spigato il commissario straordinario per l’edilizia penitenziario, Marco Doglio, in conferenza stampa post-CdM, saranno meno di 1500 i nuovi posti nell’anno in corso, poi a salire con quasi 6mila nel 2026, 2mila nel 2027 e altri 2300 per l’anno successivo.

I 5mila aggiuntivi dovrebbero emergere dagli interventi di trasformazione di alcune carceri già esistenti, per un complessivo spazio liberato di 15mila nuovi posti atti ad evitare quel sovraffollamento disumano e contro ogni senso di rieducazione. Come ha infatti spiegato lo stesso vicepremier Salvini, non ci sono indulti né piani svuota carceri, ma l’esatto contrario. «Per contrastare il sovraffollamento si attuano investimenti in infrastrutture, rieducazione e sicurezza».