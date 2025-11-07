Piano Casa e Manovra fiscale, Giorgetti conferma le possibili novità sul taglio irpef e modifica Isee per favorire le famiglie a basso reddito

Manovra fiscale e Piano Casa, il ministro Giorgetti, nella recente audizione alla Camera ha confermato la disponibilità di risorse per le misure a contrasto dell’emergenza abitativa, che saranno finanziate in parte dal Fondo Sviluppo e Coesione e da una quota di 1,3 miliardi proveniente dal Fondo per il Clima, smentendo quindi le voci di una mancanza di liquidità da mettere in campo a favore del sostegno all’edilizia.

Con l’occasione il rappresentante del Mef si è anche detto pronto a discutere eventuali correzioni sulla proposta di aumentare la tassa sulle locazioni brevi, che passerebbe dal 21 al 26% con la cedolare secca, per tutti coloro che usano i servizi di intermediazione per proporre in affitto l’immobile, affermando di restare aperto ad eventuali soluzioni alternative alla principale idea, prevista per contrastare un sistema che negli anni ha favorito le offerte per i turisti rispetto a quelle a lungo termine per i residenti. L’altra conferma sul progetto di riforme è poi stata quella sul taglio dell’Irpef che interverrà nei confronti di chi ha un reddito tra i 28 e i 50mila euro, riducendo l’aliquota al 33%. Un vantaggio che secondo il Ministro sarà soprattutto per il ceto medio, nonostante la Corte dei Conti e l’Istat abbiano anticipato che invece potrebbe favorire solo i più ricchi.

Manovra fiscale e Piano Casa, Giorgetti conferma revisione Isee, escluso dal calcolo l’immobile di residenza fino a 91500 euro

Parlando delle misure contenute nella Manovra Fiscale, che comprende anche il Piano Casa, Giorgetti ha anticipato anche la conferma della revisione dell’Isee. Per aiutare le famiglie in difficoltà economica, saranno infatti modificati i criteri di calcolo, non includendo più la prima abitazione di proprietà qualora la soglia rientri nei 91500 euro e non più 52000 e aumentando i coefficienti di equivalenza per chi ha due o più figli.

L’altro capitolo poi è stato quello della Pace Fiscale, che nella prossima edizione avrà requisiti differenti rispetto al passato e offrirà soluzioni differenziate per tutti i contribuenti o titolari di imprese che intendono mettersi in regola con i debiti affidati all’ente riscossione. Sono previste infatti nuove modalità di pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o con un piano rateale che comprende fino a 54 pagamenti bimestrali di minimo 100 euro l’uno e con un tasso di interesse pari al 4% l’anno.