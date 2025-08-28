Giorgia Meloni a Rimini annuncia piano casa per giovani coppie, cosa prevede il progetto per contrastare l'emergenza abitativa e incentivare la natalità

Piano casa giovani coppie in manovra 2026, dopo l’annuncio di Giorgia Meloni al meeting di Rimini, arrivano le prime anticipazioni su come potrebbe essere sviluppato il programma, che era stato già previsto nell’ambito della scorsa legge di bilancio, per contrastare l’emergenza abitativa, che verrà finanziato con 15 miliardi di euro in dieci anni per garantire maggiori agevolazioni e prezzi calmierati alle famiglie con figli.

Una priorità, come l’ha definita la premier e indicata come tale anche dalla Commissione Ue, che andrà a introdurre un serie di interventi in diversi settori dell’edilizia, dall’affitto al mutuo al social housing, per incentivare la natalità e allo stesso tempo incrementare la stabilità sociale. L’obiettivo, di cui aveva parlato anche Matteo Salvini sarà quello di proteggere la genitorialità offrendo un accesso al mercato più facile a chi oggi è in condizione di disagio, specialmente nelle grandi città dove è diventato quasi impossibile comprare casa o trovare un alloggio a costi moderati per chi non ha un reddito sufficiente.

Piano casa Italia, cosa prevede il progetto del governo per agevolare l’edilizia abitativa e la natalità

Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno anticipato il piano casa Italia, che interverrà a favore delle giovani coppie per agevolare l’edilizia abitativa ed incentivare la natalità. In attesa del Dpcm che darà effettivamente il via alla misura, sono state messe in campo diverse proposte che potrebbero diventare concrete. Principalmente l’obiettivo sarà quello di favorire l’accesso al mercato della prima casa per famiglie a basso reddito, quindi sia abbassando i prezzi degli affitti che introducendo una serie di provvedimenti sugli acquisti con mutuo.

Altra ipotesi, è quella di escludere la prima abitazione di proprietà nella quale risiede il nucleo familiare, dal calcolo dell’Isee, al fine di abbassare la soglia per poter poi accedere ad altri bonus. C’è poi il programma di social housing, finanziato dai 660 milioni già stanziati, per il quale manca solo il Dpcm. Si tratta di un progetto per il recupero degli immobili di tipo popolare, con 150 cantieri già avviati, e per la riorganizzazione dei sistemi di assegnazioni.