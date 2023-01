Piano d’azione antiriciclaggio UE/ Ignazio Visco propone 5 strategie per attuarlo

Per il 2023 Banca di Italia ha previsto un nuovo piano d’azione di antiriciclaggio UE, al fine di proteggere nello specifico, i clienti che hanno un conto corrente preso gli istituti bancari di tutta Europa. Ad ufficializzare la nuova operazione è stato proprio Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia.

Il piano prevede non solo delle manovre per evitare l’antiriciclaggio europeo, ma anche per rafforzare la cyber sicurezza e garantire una innovazione dei servizi finanziari per ampliare e rendere più performante il sistema digitale bancario (non solo italiano, ma europeo).

Piano azione antiriciclaggio UE: la strategia esposta a Palazzo Koch

Ignazio Visco ha esposto la sua idea per attuare il piano d’azione di antiriciclaggio UE, e per rafforzare i sistemi di sicurezza sopra citati.

“Continueremo a lavorare per un sistema finanziario stabile e sicuro; promuoveremo con più forza l’innovazione in campo economico e finanziario in Italia e in Europa; rafforzeremo la tutela dei clienti dei servizi bancari e finanziari; dialogheremo con l’esterno in modo sempre più diretto e aperto all’ascolto; opereremo, nei limiti delle nostre funzioni, col fine di favorire la transizione energetica e salvaguardare l’ambiente“.

Il governatore di Bankitalia ha proposto al palazzo Koch, le cinque strategie per mettere in atto il piano finalizzato al potenziamento informatico a tutela dei titolari di conti correnti. Eccole di seguito:

Rafforzare l’impegno per garantire un sistema finanziario più sicuro e stabile, mediante il presidio dei rischi destinati agli intermediari, lo sviluppo FinTech, la resilienza cibernetica e il contrasto per gli illeciti. Promuovere e spingere di più l’innovazione finanziaria ed economica sia in Italia che in Europea, tramite l’Euro Digitale, la ricerca e il progetto (IReF) Integrated Reporting Framework. Aumentare la tutela dei clienti dei servizi finanziari e bancari, dialogando più apertamente con le funzioni di vigilanza ed educazione finanziaria. Tutelare l’ambiente e agevolare la transizione energetica, tramite la promulgazione della finanza sostenibile per contrastare i cambiamenti climatici, ottenendo Net Zero come risultato finale. Migliorare costantemente l’efficienza della propria organizzazione, introducendo nuovi modelli organizzativi e metodologie di lavoro differenti e dal valore aggiunto.

Il piano d’azione di antiriciclaggio UE presentato da Ignazio Visco, è arricchito di strategie ed evidenti complessità. Ma con un lavoro minuzioso e la costanza adeguata, il risultato sarebbe quello di tutelare maggiormente tutti i correntisti.

