“Piano di evacuazione Campi Flegrei inadeguato”/ Vulcanologa: “Per ora non vi è nessun rischio ma…”

Le continue scosse di terremoto ai Campi Flegrei stanno tenendo banco sulla cronaca di questi giorni, e oggi Il Fatto Quotidiano ha intervistato la vulcanologa Pappalardo, che ha cercato di fare chiarezza su quanto sta accadendo nella zona flegrea a ridosso di Napoli. Le prime parole sono per il piano di fuga ed evacuazione, che secondo la stessa esperta sarebbe inadeguato: «Tutte le amministrazioni locali hanno messo in evidenza che le cosiddette “vie di fuga” sono in tutto o in parte inadeguate se non inesistenti. Per queste ragioni, questa mattina ho depositato un’interrogazione a risposta scritta alla giunta regionale».

Terremoto Campi Flegrei/ Nuovo sciame sismico, scossa di magnitudo 2.6 gradi

Pappalardo ha quindi specificato quali siano i parametri che vengono monitorati in questa fase: «Il tipo di terremoto, la profondità, dove è localizzato, qual è la velocità della deformazione, qual è il chimismo (l’insieme dei caratteri chimici, n dr ) delle fumarole, la loro temperatura. Tutti i fenomeni sono monitorati e valutati nel loro complesso. Tutto questo insieme di dati, in questo momento, non ci indica che c’è risalita di magna. Per questo riteniamo che non ci sia un pericolo di eruzione imminente. Poi qualsiasi scenario può cambiare in ogni momento». E ancora: «l’evoluzione nel tempo e nello spazio dei parametri geochimici e geofisici può dare indicazione che il magma, che attualmente risiede a circa 7-8 km di profondità, sta migrando verso la superficie. Per fare questo il magma deforma e rompe le rocce, generando sollevamento del suolo, terremoti, e rilascia gas che hanno un particolare tipo di chimismo che viene sempre monitorato».

Terremoto oggi Bergamo M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa di M 5.7 in Giappone

CAMPI FLEGREI, LA VULCANOLOGA: “I VULCANI NON SONO COLLEGATI”

In ogni caso per la vulcanologa le attuali scosse di terremoto ai Campi Flegrei non sembrano presagire un eventuale collegamento con altri vulcani campani: «Ciascun vulcano ha un sistema di alimentazione superficiale indipendente, se erutta uno non significa che lo farà anche l’altro. Tanto è vero che adesso il Vesuvio è assolutamente tranquillo e anzi manifesta segnali opposti e il suolo è in lieve abbassamento al contrario di quanto accade ai Campi Flegrei. Sono sempre vulcani attivi e non dimentichiamolo: c’è anche quello di Ischia. È un territorio a elevata pericolosità vulcanica e questo è vero sempre. Era vero 50 anni fa, è vero adesso e lo sarà fra 50 anni». La vulcanologa conclude dicendo: «Per ora nessun rischio, abbiamo un ottimo sistema di monitoraggio», anche se «Non si può dire a priori quanto tempo avremo in caso di eruzione…».

LEGGI ANCHE:

Eruzione Campi Flegrei: come funziona l'evacuazione/ Le due zone di rischio istituite dalla Protezione Civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA