Lavrov dice no ad un cessate il fuoco immediato, che è il cuore della proposta in 12 punti di Unione Europea e Ucraina. Slitta il summit Trump-Putin

Sono tre le novità di ieri sulla guerra in Ucraina. La prima: il faccia a faccia tra Putin e Trump (quello previsto a Budapest) non si svolgerà a breve. In compenso, ed è la seconda novità, circola un piano europeo e ucraino in 12 punti, di cui i media anticipano alcuni contenuti: stop alle ostilità sulle attuali linee del fronte, ritorno dei bambini deportati e scambio dei prigionieri, garanzie di sicurezza per Kiev, adesione all’Ue, revoca delle sanzioni alla Russia e scongelamento dei beni in cambio dell’esecuzione del piano, nessun riconoscimento legale da parte dell’Ue e dell’Ucraina di territori occupati come russi, supervisione da parte di Trump. Molti dettagli, riporta Bloomberg, sono ancora in fase di definizione.

In realtà l’Europa dimostra di annaspare nel vuoto, osserva Maurizio Boni, generale di corpo d’armata e opinionista di AnalisiDifesa, perché non c’è niente di sostanzialmente nuovo: anzi, l’iniziativa europea riporta indietro le lancette dell’orologio ad un’ipotesi basata sul cessate il fuoco immediato. Che i russi – lo ha confermato ieri Lavrov, ed è la terza novità – non intendono accettare, perché lascerebbe intatte le “cause profonde del conflitto” (la NATO a diretto contatto con la Russia). Dunque salta anche l’incontro Rubio-Lavrov inizialmente previsto per giovedì.

La proposta annunciata, secondo Boni, è probabilmente l’ultima carta di Europa e Ucraina per rimanere in partita all’indomani della chiusura di Trump sui missili a lungo raggio.

Generale Boni, che cosa contraddistingue la proposta europea?

Innanzitutto la tempistica. Il vero fatto saliente di queste ore è che Pokrovsk è ormai in mano russa. E alle spalle di Pokrovsk (a ovest, ndr) non c’è più un metro di trincea, zero fortificazioni. La débâcle militare ucraina potrebbe essere vicina. Da qui la tempestività con la quale è stata diffusa la notizia dell’esistenza di un piano europeo. Qui arrivano i problemi.

Vale a dire?

I punti esposti non sono affatto innovativi. Al contrario, dimostrano che l’Europa è ferma ad Anchorage, al summit del 15 agosto e al cessate il fuoco. Era la proposta dei “volenterosi” europei, con Merz in prima fila: la cessazione delle ostilità come presupposto di qualsiasi ulteriore negoziato con la Russia.

Un punto sul quale Mosca è sempre stata irremovibile.

Esatto. Non solo. È una richiesta che Trump non aveva accolto allora e, in fondo, non accoglie neppure oggi, perché sa bene che per i russi si tratta di un aspetto dirimente. Il Cremlino ha sempre visto nella proposta europea il pretesto per schierare, a garanzia del cessate il fuoco, le truppe NATO in territorio ucraino, quindi al confine con la Russia. Che è la principale ragione per cui la Russia combatte questa guerra.

Ieri, prima dell’annuncio del piano, Lavrov ha detto che la Russia rimane contraria ad un cessate il fuoco immediato.

Appunto. E non è una novità, perché Mosca lo dice da sempre. Quello degli europei è un disco rotto, e sotto questo profilo questa insistenza denota l’irragionevolezza di chi ha formulato o sta lavorando alla proposta.

Nei 12 punti non si riconosce legalmente alcun territorio occupato come russo.

Invece l’annessione dei quattro oblast fa parte degli obiettivi strategici russi, infatti Putin ha già incluso i confini amministrativi delle province di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kerson, le province annesse o parzialmente annesse, nella Costituzione russa.

Dunque qual è il senso della proposta attribuita a Bruxelles e Kiev?

È un modo banale e decisamente inefficace di recuperare un ruolo in un contesto dove l’Europa e l’Ucraina sono di fatto escluse dal confronto su una possibile risoluzione del conflitto.

Si accenna anche al ritiro delle sanzioni e allo sblocco dei beni russi congelati come contropartita del cessate il fuoco e dello stop all’avanzata.

Un punto inaccettabile da parte russa, un’arma spuntata da parte europea e, per quanto riguarda i fondi congelati, un discorso pericoloso.

Quale potrebbe essere una via d’uscita?

Gli Stati Uniti avevano già offerto alla Russia di riconoscere la Crimea più altri territori, e di togliere per primi le sanzioni alla Russia. Se Trump e Putin trovassero un accordo, e gli USA togliessero le sanzioni – ovviamente ricevendone qualcosa in cambio dai russi –, a quel punto l’Europa potrebbe accodarsi agli americani. Il tema vero è che Bruxelles ha esaurito le sue risorse negoziali. Non ha più nulla da offrire e sul piano economico può solo rimetterci.

Si accenna anche alle “garanzie di sicurezza”, senza entrare nei dettagli. Evidentemente contro possibili aggressioni future.

Quello delle garanzie di sicurezza è un punto sul quale già in Alaska Trump aveva scelto di non dare rassicurazioni precise, e il motivo è facile da capire: evitare ogni coinvolgimento diretto degli USA nel conflitto.

Adesso da chi arriverà la prossima mossa, ora che sappiamo dell’esistenza di questo piano europeo?

Gli Stati Uniti prenderanno atto del no di Mosca e faranno capire di non poterci fare nulla.

I punti del piano che ancora non conosciamo potrebbero contenere qualche sorpresa?

Difficile crederlo. Ciò che sappiamo ci dice che l’Europa annaspa nel vuoto. È il tracollo evidente di una leadership totalmente inadeguata.

(Federico Ferraù)

