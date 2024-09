Quello che sta vivendo Claudia a Piano di Sorrento è un vero e proprio incubo perché si è vista strappare dalle sbraccia il figlio di 6 mesi dall’ex compagno, che attualmente si troverebbe – con il piccolo – in un non meglio precisato punto degli Stati Uniti: la vicenda risale allo scorso 30 di agosto 2024 ed è rimbalzata più o meno ovunque sulle pagine di cronaca in questi giorni, mentre la redazione di Chi l’ha visto – il famoso programma su Rai 3 con Federica Sciarelli – ha deciso di interpellare direttamente la madre che ora cerca di riavere il figlio indietro.

Nessy Guerra bloccata in Egitto con la figlia/ Chi l'ha visto?: "Ancora in fuga per le minacce dell’ex"

“Quella mattina – racconta Claudia – l’ha preso per la sua consueto passeggiata, ma non ha fatto più ritorno e mi ha preso in giro per tutta la giornata facendo finta di posticipare l’appuntamento. Solo in serata, quando sono rientrata a Piano di Sorrento, ho scoperto che era partito già alle 10 del mattino con un volo da Brindisi a Londra, e poi chissà dove”; mentre ad avvalorare la tesi che si trovi proprio in America ci sarebbe la cittadinanza dell’uomo e dello stesso bambino che – dopo un lungo scontro con la madre – ha voluto farlo nascere a Cincinnati.

Emanuela Orlandi, il giallo dell'audio delle sevizie a Chi l'ha visto?/ "Un'altra giovane donna..."

Claudia: “Straziante vedere mio figlio per l’ultima volta senza saperlo”

Raccontando ancor più nel dettaglio quella terribile mattinata in cui Claudia ha dovuto dire addio (inconsapevolmente) al figlio di 6 mesi, ricorda che “erano le 8 del 30 agosto 2024, l’ho accompagnato a casa di mia sorella, lui è venuto a prenderlo entusiasta, gli ha allungato le braccia, l’ha caricato in macchina e pensavo che l’avrei rivisto da lì a due ore e invece non l’ho più rivisto“; mentre ci tiene a mettere in chiaro anche che “il sospetto l’ho avuto fin fa subito“.

Alex Marangon/ I genitori: “Ci dicano la verità, situazione sottovalutata sin dall'inizio”

Tornando poi ancor più indietro nel tempo, racconta che i primi sospetti risalivano già a diverse settimane fa, tanto che “io esigevo di tenere il passaporto ogni volta che stava che lui, ma si è sempre rifiutato e anche quella mattina gliel’ho chiesto, ma rifiutato con un gran sorriso ed è sgommato via”. Ora le carte passano in mano agli inquirenti di Piano di Sorrento che dovrà processare la querela, ma la madre a Chi l’ha visto ha anche messo in chiaro che “se torna ritiro la querela e risolviamo tutto in maniera pacifica”.