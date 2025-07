Scatta oggi il piano esodo di Anas in vista del flusso di vacanzieri che nel weekend raggiungeranno le località di villeggiatura: cosa succederà

Scatta il piano esodo da parte dell’Anas in vista del primo weekend da bollino rosso dell’estate. Nel corso del fine settimana entrante saranno milioni i nostri italiani che si metteranno in viaggio per raggiungere le località balneari, di conseguenza verranno messe in atto delle misure straordinarie per fare in modo che il viaggio degli automobilisti sia il più agevole possibile. Il piano esodo dell’Anas prevede quindi prima di tutto un maggior personale a disposizione, pronto ad intervenire in caso di bisogno, leggasi in particolare durante gli incidenti.

Secondariamente, vanno in vacanza i cantieri autostradali, quasi 1.500, più dell’80 per cento del totale, restando aperti solo quelli “obbligatorio” che rappresentano però il 19 per cento. Il piano Anas sui cantieri è scattato di fatto a inizio mese, con la chiusura di quasi cento cantieri per un totale di circa 700 km di strada liberata.

PIANO ESODO ANAS: COSA SUCCEDERA’ FINO A SETTEMBRE

Un lavoro imponente ma del resto gli automobilisti che nelle prossime ore raggiungeranno le località di villeggiatura saranno circa 13 milioni, la maggior parte dei quali diretti verso l’Adriatico e il Tirreno, con gli snodi più cruciali che saranno quelli di Venezia, Bologna, Firenze, Roma e via discorrendo. In totale saranno operativi circa 2.500 addetti di Anas, presenti 24 ore su 24 per ogni evenienza, a cominciare dal monitoraggio continuo dell’intera rete autostradale di competenza.

“Vogliamo vacanze serene”, ha sottolineato Claudio Andrea Gemme, l’ad di Anas, ricordando ai viaggiatori di seguire tutte le regole del caso, evitando comportamenti che potrebbero mettere a repentaglio la propria vita e quella degli alti automobilisti. Ovviamente, alla luce dei 13 milioni e passa di vacanzieri in strada, ci si aspetta molto traffico sulle autostrade nelle prossime ore, visto che per il pomeriggio di oggi il bollino sarà rosso, e lo stesso avverrà in particolare per la mattinata di domani e il pomeriggio di domenica 27 luglio.

PIANO ESODO ANAS: EVITARE LE GIORNATE DA BOLLINO NERO

Le uniche due giornate da bollino nero saranno invece quelle del 2 e 9 agosto, due date in cui sarà meglio evitare le partenze, se non si vuole arrivare a destinazione con diverse ore di ritardo. Ricordiamo che come sempre nel weekend ci sarà il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, e per quanto riguarda questo fine settimana, lo stop scatterà alle ore 16:00 di oggi e andrà avanti fino alle ore 22:00, mentre sabato dalle 8:00 alle 16:00 e infine dalle ore 7:00 alle ore 22:00 della giornata di domenica.

Chi dovesse mettersi in viaggio nelle prossime ore si ricordi di controllare la propria auto, a cominciare dalle gomme, che siano della giusta pressione, visto che una foratura potrebbe essere disastrosa. Attenzione anche al livello dell’olio e nel caso in cui non doveste fare viaggi di svariate ore sarebbe bene fare rifornimento di benzina o gasolio prima di partire, risparmiando qualche euro tenendo conto che i prezzi del carburante in autostrada sono notoriamente più alti.