Piano Governo per il Natale/ Indice Rt sotto l’1 e tutto il paese in zona gialla

Il governo sta studiando un piano per il Natale che consenta agli italiani di vivere le festività con qualche restrizione in meno rispetto al periodo attuale. Ovviamente è ancora presto per stabilire nel dettaglio cosa succederà da qui ad un mese e mezzo, e soprattutto, come evolverà la curva epidemiologica, ma se i dati dovessero confermare la tendenza di questi giorni, quindi, in lieve miglioramento, a quel punto dovremmo poter vivere un Natale un po’ più sereno. Tutto dipenderà dal famoso indice di contagio Rt, ovvero, quante persone un infetto può contagiare: se lo stesso dovesse toccare l’1, o meglio, sotto quella soglia, a quel punto si allenteranno le misure di contenimento della pandemia. Il piano dell’esecutivo è anticipato, o meglio, ipotizzato dal quotidiano Il Messaggero, che parla di una riapertura di bar e ristoranti (al momento attivi solo nelle zone gialle), fino alle ore 18:00, e una maggiore libertà di movimento per le persone.

PIANO GOVERNO PER IL NATALE, GUERINI: “LE PERSONE NON HANNO BISOGNO DI REGOLE PER LE FESTIVITA’”

Obiettivo, riportare tutto lo stivale in zona gialla, e al momento le misure adottate con l’ultimo Dpcm stanno già dando i primi segnali positivi, in particolare nelle regioni rosse, quelle soggetto ad un mini-lockdown. La Lombardia, ad esempio, sta registrando un forte calo nell’indice Rt, che pochi giorni fa era sopra il 2 e che oggi è all’1.5, così come il Piemonte e anche la Sicilia, regione quest’ultima a regime arancione. Insomma, le misure stanno dando i primi effetti e gli addetti ai lavori da qualche giorno a questa parte si stanno sbilanciando parlando di timidi ma importanti segnali di miglioramento. L’appuntamento fatidico è il prossimo 3 dicembre, quando appunto scadrà l’attuale Dpcm e si scoprirà se l’indice Rt sarà rientrato nei ranghi o meno. “Non c’è bisogno di regole per vivere il Natale da dare alle persone – ha spiegato quest’oggi il ministero della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione della conferenza stampa del Cts – lo fanno da sole, perché tutti siamo seri, responsabili e consapevoli che il nemico si affronta anche attraverso comportamenti individuali quotidiani”.



