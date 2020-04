Piano Lombardia: Fase 2 dal 4 maggio/ “Al via attività produttive, uffici, aziende”

Pubblicità

La Lombardia inizia a pensare in maniera sempre più concreta al ritorno alla normalità ed alla tanto agognata Fase 2 che segna lo step successivo dell’emergenza Coronavirus in atto. “Dal 4 maggio via liberà ad attività produttive, uffici e aziende”: ad annunciarlo nel pomeriggio di oggi è stato il Pirellone con un comunicato ufficiale che segna la possibile data di (ri)partenza e la fine per la Regione della quarantena per il Coronavirus. La riapertura sarà tuttavia “lenta” e graduale. Il piano illustrato nella giornata odierna porterà a quella che, secondo quanto spiegato dagli stessi vertici regionali, si tratterà di una “nuova normalità”. “La Lombardia guarda avanti e progetta la ‘nuova normalità’ all’insegna della prevenzione, della cura e della programmazione”, fa sapere il Pirellone indicando il 4 maggio come una data importante, quella in cui la Regione chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive sulla base delle cosiddette “quattro D”, ovvero: “Distanza, un metro di sicurezza tra le persone, Dispositivi, ovvero obbligo di mascherina per tutti, Digitalizzazione, obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere, e Diagnosi”. Come spiega MilanoToday, il Pirellone ha anche fatto sapere che dal prossimo 21 aprile prenderanno il via i test sierologici che si compiranno in collaborazione con il San Matteo di Pavia.

FASE 2 LOMBARDIA: AL VIA DAL 4 MAGGIO

Il piano per la Fase 2 in Lombardia conta di procedere con la riapertura “in orario scaglionato” di “uffici e aziende e, successivamente, scuole e università”. La giunta ha voluto chiarire che la ripartenza sarà graduale e la “nuova normalità” prevedrà aperture delle attività scaglionate e sull’arco dell’intera settimana al fine di evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici. La data indicata dalla Regione è esattamente quella successiva alla fine del decreto del governo sul lockdown e da allora la Lombardia inizierà a compiere i primi passi verso la tanto attesa ripartenza. Riapriranno così negozi ed attività e probabilmente anche i cittadini potranno uscire nuovamente dalle proprie abitazioni sempre usando la mascherina e mantenendo le distanze di almeno un metro. Dal Pirellone hanno concluso: “Facendo tesoro della prima fase della pandemia, l’ospedale straordinario alla Fiera di Milano – che è costato zero euro pubblici – diventerà il presidio che veglierà sulla salute dei lombardi come una vera e propria assicurazione contro il sovraffollamento delle altre strutture regionali”.



