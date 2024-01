Piano Mattei, diretta video conferenza Italia-Africa/ Cos’è, primi progetti coi Paesi pilota. Asse Meloni-Ue

CONFERENZA ITALIA-AFRICA A ROMA SUL PIANO MATTEI: INFO DIRETTA VIDEO

Si è aperto ufficialmente ieri sera con la cena al Quirinale il vertice Italia-Africa voluto e organizzato dal Governo Meloni per presentare a livello internazionale il Piano Mattei, il piano strategico per la costruzione di un partenariato proficuo tra Italia e Paesi africani su diversi fronti, dall’energetico al sociale fino al geopolitico e commerciale. Lo scorso 12 gennaio, approvando alla Camera la governance e le prime regole di base, il Piano Mattei è divenuto ufficialmente legge tra le proteste delle opposizioni per un piano di sviluppo con l’Africa di cui ancora vanno ben chiarite prospettive e obiettivi futuri.

È proprio questa conferenza dal titolo “Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune” in programma oggi nelle aule del Senato che proverà a dare contenuti concreti al Piano Mattei sul quale tanto il Governo italiano quanto la stessa Unione Europea puntano decisamente per invertire la rotta delle tante problematiche legate ai rapporti con l’Unione Africana, non solo sul fronte migratorio. Il Vertice è il primo appuntamento internazionale che si svolge in Italia dall’avvio della Presidenza del G7, «a testimonianza dell’importanza che l’Italia dà al partenariato con le Nazioni del Continente africano», spiegano da Palazzo Chigi. Presenti oltre 25 Capi di Stato, con Governi e Ministri di molte nazioni dell’Africa, oltre ai vertici Ue, l’Onu, le Istituzioni Finanziarie Internazionali e le Banche Multilaterali di Sviluppo. I vari interventi e le 5 sessioni di discussione che si apriranno stamani e dureranno fino alle ore 20 circa di questa sera, sarà possibile seguire in diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi.

IL PROGRAMMA DELLA CONFERENZA ITALIA-AFRICA

Dopo la cena di rito ieri sera al Quirinale, con l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si aprono ufficialmente stamane con i saluti della Premier Meloni e del Presidente del Senato Ignazio La Russa i lavori della conferenza Italia-Africa sul Piano Mattei. Nel programma previsti, tra gli altri, gli interventi in mattinata dopo le ore 10.45 di: Tajani (Ministro Esteri), Azali Assoumani e Moussa Faki (Unione Africana), Roberta Metsola (Presidente Parlamento Ue), Charles Michel (Presidente Consiglio Ue), Ursula Von der Leyen (Presidente Commissione Ue), Amina Mohammed (deputato della Segreteria Generale dell’ONU).

La conferenza sul Piano Mattei in Senato si struttura poi in 5 sessioni ufficiali suddivise nelle varie aree tematiche di interesse, eccole:

– ore 11.30 Sessione I: cooperazione economica e infrastrutture. Interventi dei Ministri Salvini, Giorgetti e Urso

– ore 13 sessione II: sicurezza alimentare. Con Tajani e Lollobrigida

– ore 15.30 Sessione III: sicurezza energia e transizione. Con Pichetto Fratin

– ore 17 Sessione IV: formazione professionale, educazione e cultura. Con Valditara, Bernini e Sangiuliano

– ore 18.30 Sessione V: migranti e sicurezza. Con Piantedosi e Crosetto

– ore 20 i saluti finali della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

MELONI: “AL VIA PRIMI PROGETTI DEL PIANO MATTEI NEI PAESI PILOTA”

Già dalla cena al Quirinale alcuni punti nodali su quanto verrà presentato oggi nelle 5 sessioni di dibattito sul Piano Mattei e le differenti azioni da importare nei rapporti tra Italia e Africa, alcuni “endorsement” dall’Europa sull’operato del Governo Meloni sono giunti chiari e netti. La Commissione, ha spiegato un portavoce, «accoglie con favore il Piano Mattei», ritenendo che «si adatti bene alla visione congiunta per il 2030 sulla quale i leader dell’Ue e dell’Unione africana si sono impegnati e al piano di investimenti Global Gateway in Africa», circa metà dello stanziamento complessivo da 300 miliardi di euro. «Abbiamo stabilito delle materie prioritarie e dei paesi pilota nei quali avviare i primi progetti», ha poi detto Meloni.

Il Governo osserva da vicino i Paesi più grandi e popolosi dell’Africa, inevitabilmente anche i più influenti: già nel vertice di oggi potranno emergere i primi nomi, si parla di Algeria, Egitto (con cui anche l’Ue sta cercando di dare vita a un memorandum) e Marocco. «Quello che abbiamo fatto in Tunisia va replicato con altre nazioni e ci stiamo lavorando», ha aggiunto Meloni, pronta a rivedere c’è il presidente Kais Saied in bilaterale. L’obiettivo, ribadito dalla Presidente del Consiglio, è quello oggi di «presentare ai Paesi africani la nostra visione di sviluppi dell’Africa. Serve un approccio da pari a pari per crescere insieme». Secondo Meloni, alla base del Piano Mattei, come ha detto ieri sera al Tg1, «c’è un approccio nuovo, non predatorio, non paternalistico, ma neanche caritatevole». L’intento è poi dialogare con l’intera Unione Africana con i vantaggi che per l’Italia potranno essere innumerevoli: «tutto quello che accade in Africa in qualche modo ci coinvolge, dalla migrazione alla sicurezza, passando per le catene di approvvigionamento. Per noi è fondamentale uno sviluppo adeguato del continente africano», ha concluso la leader FdI non prima di accennare il tema caldo del Mar Rosso con la crisi legata alla guerra in Medio Oriente. Secondo Giorgia Meloni, ad oggi rischiano di esserci conseguenze per l’economia «se noi non difendiamo la libertà di navigazione». Dal Canale di Suez passa il 15% del commercio mondiale, «nella migliore delle ipotesi bloccare quei mercantili vuol dire aumentare il costo dei prodotti che arrivano sul nostro mercato, non possiamo permetterlo. Quello che stiamo facendo è promuovere insieme all’Ue una missione difensiva per garantire la libertà di navigazione».













