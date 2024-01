“Piano Mattei unisce Africa a Europa”/ Min economia Senegal: “Il progetto della grande muraglia Verde…”

Si è parlato del Piano Mattei stamane nella fase conclusiva della prima parte di Uno Mattina, e il programma di Rai Uno ha intervistato il ministro dell’economia e della pianificazione del Senagal, Doudou Ka. L’esponente del governo senegalese ha dato il suo personale parere positivo sull’accordo Italia-Africa, spiegando: “E’ possibile iniziare un nuovo capitolo di crescita comune, vantaggiosa per tutti, un ponte che unisca Africa ed Europa”. E ancora: “Dobbiamo Ringraziare l’Italia che prestando ascolto al nostro presidente sta dando la linea ad altri Paesi per poter aver accesso a finanziamenti, ne abbiamo bisogno soprattutto per le infrastrutture: complimenti all’Italia”.

Già sottoscritti degli accordi concreti: “Con il vostro Paese abbiamo sottoscritto un accordo da 105 milioni di euro per clima, lavoro e formazione personale. La grande muraglia verde? Abbiamo capito quanto fosse importante piantare alberi dove il deserto avanza, una cintura verde per 8.000 km e creeremo posti di lavoro per i giovani, evitando che se ne vadano”. E sempre nell’ambito green, Doudou Ka aggiunge: “Siamo passati dal 3 per cento al 29 per cento di energia rinnovabile in dieci anni, l’obiettivo è di raggiunger il 40 nel 2030”. Quindi ha chiosato: “Sono positivo per il futuro, abbiamo nuovi dirigenti per dare slancio all’Africa, il futuro sarà radioso”.











