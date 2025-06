Vertice a Roma per lo sviluppo sostenibile dell'Africa, Meloni e Von der Leyen pianificano obiettivi del Piano Mattei, investimenti per 150 miliardi di euro

Piano Mattei, Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen al vertice per l’Africa che si è tenuto a Roma questa mattina, hanno anticipato il programma di sviluppo sostenibile che l’Europa e l’Italia intendono portare avanti grazie agli investimenti. La prima novità, inaugurata proprio oggi, è stato il centro sull’intelligenza artificiale, un hub al quale potranno aderire tutte le imprese che intendono investire in 500 startup africane e promuovere anche le nuove opportunità che l’IA può offrire, un obiettivo da completare entro il 2028.

Come ha sottolineato la presidente della Commissione Ue, il piano è stato inserito nel più ampio Global Gateway europeo che ha destinato 150 miliardi di euro all’Africa dei 300 complessivi previsti per la costruzione di infrastrutture energetiche rinnovabili e per far ripartire la filiera agricola, con particolare attenzione al settore del caffè. Sono stati inoltre annunciati importanti accordi, che verranno firmati tra l’Unione Europea e i partner africani, portando anche capitali privati che contribuiranno alla crescita dei paesi, collegati anche nei mercati digitali.

Vertice a Roma sul Piano Mattei, Meloni: “In Africa si gioca il nostro futuro”

Vertice per lo sviluppo dell’Africa a Roma, nell’incontro tra Meloni e Von der Leyen sono stati definiti gli obiettivi del Piano Mattei, un programma che offrirà opportunità di crescita ed investimento alle imprese italiane e contemporaneamente aiuterà i partner africani a rafforzare alcuni settori di produzione. La presidente della Commissione Ue ha commentato: “L’Africa ha già grande disponibilità di prodotti, soprattutto agricoli, ma quello che manca sono le infrastrutture“.

Il progetto globale quindi prevede il finanziamento tramite moderni corridoi economici, di opere per l’energia sostenibile e il sostegno alle startup innovative che vorranno aumentare le possibilità di partecipazione al mercato digitale, sia attraverso le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, che con l’incremento delle competenze dei lavoratori. La premier ha dichiarato: “Crediamo che l’Africa sia un continente nel quale si gioca il nostro futuro, quindi rafforzare l’Africa significa rafforzare anche l’Europa“.