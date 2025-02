Il quotidiano Politico svela l’esistenza di un piano per fermare l’avanzata dei partiti di destra nell’Unione Europea, un documento che doveva essere “riservato e confidenziale“, nel quale il gruppo dei socialisti al parlamento forniscono indicazioni per evitare di perdere la maggioranza, a causa di nuove alleanze con gli esponenti delle opposizioni, specialmente quelli che stanno ottenendo sempre più consensi a livello nazionale e che si sono alleati nei Patrioti per l’Europa, che comprende già, tra gli altri leader anche: Orban, Salvini, il francese Jordan Bardella e che potrebbe accogliere presto anche il partito tedesco Afd.

Nel testo pubblicato dal giornale, emergono varie questioni identificate per quantificare il rischio che queste correnti politiche possano emergere ancora di più grazie ad una strategia più moderata nei confronti degli elettori e soprattutto degli altri gruppi parlamentari. L’avvertimento quindi è stato quello di “smettere con la tendenza a formare alleanze” e creare una maggiore distanza, specialmente tra le destre ed il Ppe, Partito Popolare Europeo che viene invece invitato ad una maggiore intesa con Verdi e Liberali.

Documento Socialisti Ue invitava europarlamentari a “ridicolizzare gli avversari dei partiti di destra”, Lega: “Vergognoso”

Il piano dei socialisti al Parlamento Europeo per contrastare i partiti di destra che stanno avanzando ricevendo consensi popolari e stringendo alleanze con i moderati è stato pubblicato in un documento, rivelato in anteprima dal giornale Politico, nel quale vengono suggerite le azioni da intraprendere per evitare un rovesciamento della maggioranza. Il testo era riservato, con l’ordine di “distruggerlo dopo averlo letto“, esclusivamente ai membri del gruppo parlamentare dei socialdemocratici, di cui fa parte anche il Pd come rappresentante per l’Italia, e consigliava, oltre a scongiurare accordi con gli avversari, anche ad attaccare attivamente le azioni politiche dei membri delle destre.

Tra queste c’era anche la “ridicolizzazione degli avversari” con l’obiettivo di fermare i viaggi all’estero degli europarlamentari di destra, oltre a rivolgere meno domande possibili agli esponenti di tali gruppi durante le sedute in plenaria, per non aumentarne la visibilità. Dura la reazione della Lega dopo la notizia, che ha commentato in una nota: “Questo atteggiamento è antidemocratico e vergognoso oltre l’immaginabile“.