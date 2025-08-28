Dal Ministero per l'Ambiente arriva il Piano Sociale per il Clima stilato definitivamente, con una distribuzione equa in miliardi di euro.

Finalmente dal Ministero per l’Ambiente è arrivato il Piano Sociale per il Clima ma in modo definitivo. Si tratta della nuova versione europea a sostegno sia delle aziende che dei cittadini più “vulnerabili” e a cui attenzionare prima di rendere effettiva la transizione all’ecologico.

Prima della pubblicazione attuale e definitiva ci sono volute 3 revisioni, con un valore stimato di ben 9,3 miliardi di euro e 4 piani strategici suddivisi tra trasporti e l’edilizia.

Rottamazione Cartelle 2025/ Il flop del Governo: quanto manca nelle casse?

Cosa prevede il Piano Sociale per il Clima?

Il Piano Sociale per il Clima è stato realizzato – come ricorda il MASE – per facilitare lo switch all’ecologico ma ponderando la transazione e attenzionando all’innovazione, al supporto sul territorio e a garantendo parità sociale.

Crisi auto Italia/ Il settore fa fatica: ecco quanti posti di lavoro persi

Per ogni progetto il PSC destina delle risorse economiche ben specifiche, differenziando dai servizi per la mobilità all’edilizia.

Ad esempio, sul mattone sono previsti poco più di 3 miliardi di euro per riqualificare energeticamente gli immobili di proprietà pubblica ma anche appartenenti alle microaziende più vulnerabili.

Infine 1,74 miliardi di euro saranno accantonati per promuovere il trasporto pubblico da garantire a chi è in condizioni di povertà, 1,375 miliardi per ampliare l’incentivo Sociale Gas Plus e gli ultimi 3 miliardi per estendere i mezzi pubblici nelle zone “meno élite”.

Bonifico tra parenti/ Quale causale inserire per evitare controlli fiscali

I tempi di avvio del progetto

L’utilità per cui è stato pensato il Piano Sociale per il Clima è al fine di garantire l’allineamento con il piano previsto dal Green Deal dell’Unione Europea e la direttiva UE per convertire le case in “green”.

Il range massimo di tempo per completare il PSC è previsto nel 2032, mentre le prime fasi d’avvio dovrebbero aver luogo già agli inizi dell’anno prossimo (2026).

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del nostro Bel Paese, Gilberto Pichetto Fratin, si è detto felice e grato di aver contributo a poter realizzare tale strategia, aiutando cittadini e imprese a raggiungere l’obiettivo “green” voluto dall’UE.

Si tratta della combo perfetta – sempre secondo Pichetto Fratin – tra coesione a livello sociale, garanzie in termini di miglioramento ambientale e accrescimento economico.