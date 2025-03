Il Regno Unito si è posto alla guida di una “iniziativa di pace” in Ucraina fondata sull’ipotesi di una tregua di un mese e la presenza sul suolo ucraino di una coalizione di “volenterosi” che fornisca a Kiev le sospirate “garanzie di sicurezza”.

È quanto emerso dal vertice di ieri di Lancaster House, in Gran Bretagna, ospitato dal premier Starmer d’intesa con 15 Paesi europei più Canada e Turchia, Ue e Nato. “Abbiamo bisogno dell’Italia” ha detto Macron al termine di un summit che si è concluso senza uno statement finale. Ma l’Italia, prudentemente, frena, e insiste – così ha ribadito il presidente del Consiglio Meloni – su un vertice che tenga uniti UE e USA.

MEDIO ORIENTE/ Oleodotto Kirkuk-Ceyhan, le manovre anti-Iran di Usa e Turchia sul petrolio curdo

Con Maurizio Boni, generale di Corpo d’Armata, opinionista di Analisi Difesa, siamo partiti proprio dal summit di Lancaster House per allargare la prospettiva ai rapporti di forza che stanno ridisegnando, in modo estremamente incerto, le relazioni tra internazionali.

Generale, che cosa ci lascia il summit voluto dal premier Starmer?

GAZA/ Da Almasri a Trump, le sabbie mobili del governo Netanyahu

Non ci dobbiamo aspettare nulla di significativamente diverso dalla posizione dei Paesi che più di tutti hanno sostenuto la necessità della guerra a oltranza, ossia Francia e Regno Unito. Inoltre non dimentichiamoci che la von del Leyen alla Conferenza di Monaco ha parlato di “pace attraverso la forza”.

Una dichiarazione preoccupante.

Intanto ci sono due governi che hanno deciso di assumere la leadership, non si capisce a nome di quanti e quali Paesi. Perché non c’erano i Baltici, ma c’era il Canada? Come se non bastasse, è molto singolare il fatto che gli inglesi parlino di difesa europea quando dell’UE non fanno più parte.

SPILLO/ Il caso Washington Post e i conflitti d'interesse (non solo degli editori)

Tutto questo cosa significa?

Il vero fatto saliente è la grande frammentazione di tentativi per supportare l’Ucraina ad ogni costo. Sono iniziative in ordine sparso, prive di un quadro coerente.

Cosa potrebbero avere in mente Francia e Gran Bretagna?

Continuano a discutere di una forza di interposizione, quando Mosca ripete che non ci dovranno essere europei schierati in Ucraina. È un muro contro muro. Va poi aggiunto, come se non bastasse, che il piano Starmer-Macron dovrà essere presentato agli Stati Uniti.

Lo scontro Zelensky-Trump, USA-UE, i nuovi rapporti di Washington con Mosca: che tipo di mondo si sta disegnando nella nuova era segnata dall’arrivo di Donald Trump? Chi governerà il mondo, un direttorio Stati Uniti-Russia-Cina?

Sicuramente c’è un ritorno al multilateralismo da parte degli Stati Uniti, in un contesto in cui gli USA vogliono ricucire i rapporti con la Russia per gestire meglio anche quelli con la Cina. L’amministrazione Trump vuole decidere le sorti del mondo tra grandi potenze, il che indirettamente soddisfa pienamente quelle che erano le aspettative dei russi.

Perché in realtà si stanno realizzando i piani della Russia?

Nel 1997 Evgenij Primakov, predecessore di Lavrov, ex ministro degli Esteri e primo ministro in Russia, pubblicò un articolo molto famoso in patria, dove indicava chiaramente quali dovevano essere le linee della Russia del dopo-Gorbaciov: cercare il multipolarismo in una scena dominata dall’unilateralismo USA, dannoso per Mosca, ma anche per l’ordine internazionale. Un sistema multilaterale, infatti, offre pesi e contrappesi nell’ambito delle relazioni, mentre avere un unico Paese come riferimento crea instabilità: tutto dipende dalle oscillazioni di questo Paese, dalla volontà che esprime in un determinato momento. La Russia stava uscendo da una fase in cui la sua credibilità era diminuita, dapprima era percepita come dipendente addirittura dagli Stati Uniti.

Il multilateralismo di Primakov indicava chi dovevano essere i principali interlocutori della Russia?

Cina, Stati Uniti, ma anche l’India, che già alla fine degli anni 90 veniva percepita dalla Russia come un giocatore indispensabile. Sappiamo bene che le relazioni tra i due Paesi sono state sempre molto intense. Anche ora, durante la guerra, Russia e India sono state molto vicine: l’India ha acquistato gran parte del petrolio russo, quello che i russi non hanno più venduto all’Europa. Questo schema la Russia l’ha sempre seguito. Adesso, con l’avvento di Trump, paradossalmente si sta realizzando proprio la visione russa dei rapporti internazionali.

In questa visione del mondo manca l’Europa.

L’Europa è assolutamente incapace di trovare una propria linea. La lezione più importante che abbiamo dovuto imparare è che il rapporto transatlantico è oramai compromesso, perché non ci possiamo fidare dei nostri principali alleati: un’amministrazione USA ha causato la guerra per procura in Ucraina, quella successiva ha virato di 180 gradi. L’Europa in questo contesto deve assolutamente sviluppare una visione autonoma. Quella della UE adesso è diventata la politica degli affari correnti, non c’è una visione strategica, se non quella di armarsi perché i russi dopo l’Ucraina non si accontenteranno e invaderanno altri Paesi. C’è una povertà di idee e di visione che è allarmante.

Trump continua a ripetere lo slogan America first, ma in questo modo, inimicandosi anche i Paesi alleati, non rischia di farle perdere credibilità e peso politico a livello mondiale?

Certamente sì, la leadership degli Stati Uniti con questi ultimi avvenimenti è decisamente compromessa, perché quello che diceva Kissinger si sta verificando al cento per cento: essere alleati degli Stati Uniti può diventare fatale. Come ci si può fidare di un sistema che cambia radicalmente posizione nei confronti dei propri alleati? Ora i maggiori nemici degli Stati Uniti sono diventati l’Ucraina e l’Europa. Dobbiamo sbrigarci a definire una strategia per definire i rapporti transatlantici del futuro.

Concretamente cosa può fare l’Europa?

Dovremmo cominciare a comprare meno dagli Stati Uniti. Il problema, però, è che ognuno in Europa va in ordine sparso. Macron è andato da Trump assieme a Starmer e sono stati trattati malissimo: il loro viaggio non ha sortito alcun effetto. La Francia ha offerto soldati assieme al Regno Unito, che non è neanche più nell’Unione Europea, sapendo benissimo che la Russia sulla presenza di militari NATO ha posto un veto che dovrà assolutamente essere rispettato e che gli USA non hanno alcuna voglia di ignorare. C’è una confusione totale in Europa. Come ho già detto, dovrebbe esserci un azzeramento di tutta la leadership politica che ci ha guidato in questi mesi.

Dobbiamo anche riallacciare i rapporti con la Russia?

Certo, soprattutto quelli economici. Senza la Russia stiamo pagando il gas e l’energia a un prezzo insostenibile per i cittadini e per le nostre industrie, mi sembra ovvio che una delle prime cose da fare sia proprio di tornare a comprarlo da Mosca: sarebbe un chiaro segnale di indipendenza. Abbiamo bisogno di leader in grado di proporre una visione strategica, una visione politica del futuro dell’Europa, invece che continuare a ragionare con gli slogan.

Sta dicendo che dobbiamo sfruttare questo nuovo contesto multilaterale per sganciarci dagli USA?

Non tanto sganciarci, quanto prendere ciò che ci fa comodo. Se la logica ormai è solo commerciale è chiaro che dobbiamo fare i nostri interessi. Ormai non si parla più di ideali e di valori, qui si parla solo di interessi nudi e crudi di ciascun membro dell’Europa. La UE non è certo quella che avevano pensato i suoi fondatori.

In questo nuovo mondo russi e cinesi conteranno sempre di più?

I cinesi sicuramente. Approfitteranno del fatto che i rapporti con gli Stati Uniti sono in crisi. Trump ha detto che l’Europa è stata creata “per fregare gli USA”. Di cosa abbiamo bisogno per capire che dobbiamo ridimensionare moltissimo la nostra totale dipendenza da loro? Pechino cercherà di sostituirsi agli americani, consolidando la sua presenza in Europa.

Quanto può uscire penalizzata l’America?

Se Trump farà la voce grossa potremo cominciare a rivisitare il tema dei diritti di uso delle basi militari USA in Europa: vengono utilizzate per sostenere la politica estera americana. Credo che in termini commerciali la posizione strategica dell’Italia, l’utilizzo delle basi USA in territorio italiano, valga molto di più del 5% del Pil che ci viene chiesto per le spese militari.

Solo che anche su questo argomento l’Europa è divisa. I polacchi chiedono un incremento della presenza statunitense. Gli americani si vogliono sganciare, ma Polonia, Paesi baltici e Romania, per la visione dei rapporti internazionali che hanno, non vogliono rinunciare alla loro presenza. Sono accecati dalla russofobia, anche se i russi non hanno le risorse e la volontà di occupare altre regioni dell’Europa.

(Paolo Rossetti)

