Trump firma ordinanza per ripulire le strade dai senzatetto, sgomberi forzati e ricoveri coatti per chi viene definito affetto da anomalie mentali

Il nuovo piano di Trump per combattere il problema dei senzatetto nelle strade delle città americane, reso operativo da una ordinanza che il presidente ha firmato la scorsa dettimana, prevede, oltre allo sgombero anche il trasferimento forzato in strutture psichiatriche o centri di trattamento per tutti coloro che possano essere giudicati come pericolosi.

Una procedura definita ricovero civile involontario, che era utilizzato in passato per soggetti affetti da gravi patologie psichiatriche che venivano considerati un rischio per i cittadini, soprattutto quando senza fissa dimora e vaganti, ma che fino al 1973 colpiva anche le persone omosessuali, in quanto considerati affetti da anomalie mentali.

Ora invece il provvedimento potrebbe riguardare non solo i malati di mente ma anche le persone con dipendenze da alcol e droga, che rappresentano una maggioranza della percentuale degli homeless, alcune di questi anche colpevoli di aggressioni, furti e altri tipi di reati.

Ordinanza Trump per ripulire le strade dai senzatetto, ricovero forzato in centri psichiatrici per soggetti definiti “Anomali”

Usa, scatta l’ordinanza di Trump per ripulire le strade dai senzatetto, una misura che in alcuni casi può includere anche l’internamento forzato in strutture di riabilitazione e ospedali psichiatrici, qualora il soggetto colpito dal provvedimento venga giudicato pericoloso per se stesso e per gli altri perchè affetto da disturbi o dipendente da sostanze. Il piano, fortemente voluto dall’amministrazione per cercare di ridurre l’emergenza homeless che riguarda moltissime città americane, in particolare New York e Los Angeles, che ospitano rispettivamente 88mila e 71mila persone senza fissa dimora, sta ricevendo molte critiche, specialmente dalle associazioni umanitarie.

Recentemente anche dall’associazione dei medici psichiatri che hanno affermato che con questo ordine si potrebbe creare maggiore discriminazione in quanto le persone di colore sarebbero più colpite rispetto ai bianchi. Ad essere stato messo sotto accusa è stato in particolare il requisito per imporre il ricovero coatto, che potrebbe definire “disabili” o affette da anomalie anche gruppi di persone impegnate civilmente e quelle fragili e disabili, tra cui molti veterani, perchè i criteri di valutazione sono troppo vaghi e ampi.