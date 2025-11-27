Ue, via al piano per usare asset russi congelati, la società finanziaria Euroclear avverte: "Rischio di conseguenze sui mercati e sanzioni"

L’Ue lancia nuovo piano per usare gli asset russi congelati al fine di sbloccare nuove risorse per rinnovare gli aiuti all’Ucraina, ma la proposta ancora non riceve il consenso unanime. Sono infatti arrivati numerosi avvertimenti sul rischio di ripercussione ed effetti negativi sui mercati che diventerebbero più deboli in seguito ad una mossa che da molti Paesi esteri sarebbe vista come una confisca che non tiene conto del diritto internazionale, portando gli investitori a perdere fiducia.

Ue, nuove norme per pagamenti trasparenti e sicuri/ Le novità su bonifici, prelievo contanti e frodi online

Un comunicato della società belga Euroclear, che si occupa di servizi finanziari e che attualmente detiene la maggior parte dei beni che Ursula Von der Leyen vuole utilizzare per garantire il sostegno a Kiev, specialmente dopo l’allarme sul possibile rischio default ha sollevato la questione direttamente alla Commissione Ue, alla quale era indirizzata la lettera. Nel documento vengono analizzati i possibili scenari e conseguenze negative derivate dalla possibile appropriazione di fondi sovrani, che sarebbe poi condannata da Mosca come un vero e proprio furto come già annunciato, e che potrebbe dare il via ad una serie di risultati sul costo del debito e sullo spread.

Germania, via al piano segreto per affrontare la guerra con la Russia/ "Prepararsi ad un attacco entro 2029"

Asset russi, Euroclear avverte sui rischi di una appropriazione da parte dell’UE: “Possibili conseguenze sui mercati e sanzioni”

Euroclear, la società di Bruxelles che detiene la maggior parte degli asset russi congelati che l’Ue vorrebbe sbloccare per utilizzarli al fine di finanziare l’Ucraina, ha scritto alla Commissione proponendo una anticipazione di alcune conseguenze sui mercati nel caso la decisione diventasse operativa.

Come riporta anche l’agenzia di stampa Tass, il principale rischio è quello di far perdere la fiducia agli investitori, che con il timore di contromosse da parte di Mosca limiterebbero le loro partecipazioni ai titoli di Stato facendo scendere lo spread. Altro pericolo è quello di dover poi subire sanzioni per il mancato rispetto del diritto internazionale , con pagamenti che verrebbero imposti come rimborso compensativo.

Papa Leone XIV in Turchia: “mai cedere alle derive della guerra”/ Erdogan: “vista aumenta speranze di pace”

Proprio il Belgio, per evitare questo scenario che il gruppo finanziario ha anticipato, è stato tra i Paesi membri Ue che stanno tentando di bloccare il provvedimento e chiedendo garanzie alle altre nazioni favorevoli, che come presupposto per una accettazione del piano si dovrebbero impegnare a contribuire al pagamento di eventuali oneri finanziari che la Russia potrebbe costringere a pagare a fronte dell’appropriazione di fondi per un totale di 200 miliardi.