Trump vuole chiudere la guerra e offre a Putin l'entrata nel G7 per allontanarlo dal Sud globale. Chi rischia di più è il regime di Kiev

I tempi stringono, ieri a Ginevra USA e Ucraina si sono confrontati sul piano di 28 punti con cui Trump vuole mettere fine alla guerra. E al tavolo c’erano anche Francia, Germania e Gran Bretagna, eredi del “formato Minsk”. Meloni, dal G20 in Sudafrica, ha sentito Trump ed Erdogan, che oggi avrà un colloquio telefonico con Putin. Intanto l’Unione Europea ha avanzato delle proposte di modifica ai punti di Trump. Il confronto, dunque, per ora continua.

Ucraina Russia: controproposta Ue in 24 punti, Mosca nel G8 se ok piano/ Rubio: "Risolvere ruolo Europa-NATO"

La strategia americana, spiega Alberto Bradanini, ex ambasciatore italiano in Iran e Cina, punta a lasciare quanto prima il teatro europeo per dedicarsi all’Oriente, ma anche ad allontanare la Russia (cui viene offerta l’entrata nel G7) dal Sud globale di BRICS e SCO. Per Zelensky, che non ha alternative, sarà comunque difficile accettare. Tanto che per lui potrebbe rendersi necessario lasciare l’Ucraina.

Come si è arrivati da parte americana al piano dei 28 punti?

Trump vuole passare alla storia come il pacificatore di questa guerra, come se gli Stati Uniti fossero davvero una terza parte e fossero intervenuti a un certo punto nel conflitto come negoziatori. La guerra, invece, è stata voluta dagli USA e ci sono le prove: fa parte della storia il colloquio tra Victoria Nuland (nel 2014 funzionario del Dipartimento di stato USA, nda) e l’ambasciatore a Kiev Pyatt, che stava pianificando il governo ucraino uscito dal colpo di Stato organizzato con i finanziamenti e gli interventi della CIA. La pretesa di Trump di presentarsi come presidente diverso da Biden non sta in piedi: nel suo primo mandato all’Ucraina sono stati forniti armamenti pesanti.

Ma adesso la strategia americana qual è?

È quella di trovare una via d’uscita per pacificare l’Europa e consentire agli Stati Uniti di occuparsi dell’Estremo Oriente. E forse anche di altri dossier come Venezuela e Medio Oriente. L’Europa ormai ha perso peso, non conta più come una volta e l’Ucraina non è luogo dove sono in gioco interessi strategici americani. L’idea di fondo è di trovare un’intesa con la Russia per allontanarla da quello che Washington ha capito essere il Moloch che potrebbe mettere in discussione l’egemonia americana nel mondo: il Sud globale, i BRICS e l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO). Non è un caso che gli USA abbiano aperto le porte alla Russia per entrare nel G7. La spiegazione è che c’è questa strategia di lunga durata da parte degli Stati Uniti.

Ma del piano in sé stesso, intanto, cosa si può dire?

Il piano deve essere analizzato con la Russia: un gruppo di generali americani sono attesi a Mosca nei prossimi giorni per discuterlo nei dettagli. Si tratta di un piano che ha punti molto solidi a suo favore, perché prende in considerazione il punto di vista della Russia, che sta vincendo la guerra e più il tempo passa e più vincerà: conquisterà più terreno, distruggerà ancora di più le infrastrutture ucraine, il che significa più vittime fra i soldati e la popolazione civile.

L’Europa, però, è rimasta fuori dalla elaborazione della proposta e ora tenta di rientrarvi: che ruolo può giocare ora?

Il piano ha messo in crisi Starmer, Merz e Macron, ma anche von der Leyen e Kallas. La Kallas ha dichiarato che l’Unione Europea vuole continuare a sostenere l’Ucraina perché combatta contro la Russia. Ma in questo modo si scherza con il fuoco, non solo perché rimane il rischio di un confronto tra potenze nucleari, ma perché più tempo passa e più il martoriato popolo ucraino paga le conseguenze di strategie perseguite da attori che nulla hanno a che vedere con gli interessi essenziali del Paese.

Come giudica le reazioni di Gran Bretagna, Germania e Francia al piano?

Il contro-piano che starebbero preparando, secondo loro, dovrebbe convincere Trump a fare marcia indietro. Credo, però, che si scontrerà contro la logica ferrea degli americani, che stanno facendo uno sforzo di riconoscimento della sconfitta e vorrebbero che non fosse eccessivamente sottolineata come tale. La Russia non ha nessuna urgenza: se non vengono accettate le sue condizioni è disposta a continuare la guerra, perché sta vincendo.

All’Ucraina si chiede di rinunciare alla parte di Donbass che i russi non hanno ancora occupato, di non entrare nella NATO, di ridurre l’esercito: tutte queste condizioni sono condizioni che l’Ucraina potrà accettare?

L’Ucraina non può entrare nella NATO, altrimenti i russi non si mettono neanche a discutere. L’ipotesi di un esercito di 600mila soldati viene presentata come una grossa limitazione per l’Ucraina, in realtà i russi non accetteranno questo numero: quando nel 2022 a Istanbul si arrivò vicini a un accordo, neutralizzato da Boris Johnson per conto degli americani, si parlava di un esercito ucraino limitato a 85mila soldati. Non si può immaginare che dopo quattro anni di guerra i russi possono accettare un numero di militari otto volte superiore.

Cosa conta veramente per la Russia?

Oltre l’impossibilità per gli ucraini di entrare nella NATO e la riduzione dell’esercito, Mosca chiede che vengano imposte limitazioni sugli armamenti che l’Ucraina e i Paesi amici potranno dispiegare. Kiev dovrà far parte del Trattato di non proliferazione, non potrà sviluppare armi nucleari né ospitare sul suo territorio sistemi missilistici che possono colpire in Russia. Inoltre Europa, Stati Uniti, insomma il mondo intero, dovrà riconoscere i due oblast di Donetsk e Lugansk. Per quanto riguarda Zaporizhzhia e Kherson si negozierà una linea di demarcazione: si parla di una zona demilitarizzata che apparterrebbe alla Russia, dove comunque i russi non potrebbero dispiegare attrezzature militari.

Come reagirà l’Ucraina?

Resta la questione di fondo se l’Ucraina è in grado di accettare una prospettiva che in pratica significa prendere atto della sconfitta. Per il Paese sarebbe un bene, perché più tempo passa e peggio è. Pur tuttavia per la leadership ucraina forse non è possibile: se Zelensky e le persone che gli sono intorno accettassero questa soluzione sarà probabile un redde rationem: bisogna vedere se i settori che hanno spinto per questa guerra gli consentiranno di aderire al piano. In questo caso lui stesso dovrà trovare rifugio da qualche parte, si parla di Israele.

Zelensky dovrà scappare?

Non solo lui. Il governo che verrà si occuperà della pacificazione, ma prima di pacificare bisognerà riconoscere le responsabilità del disastro che ha rappresentato la guerra. Per questo le persone che si nascondono dietro l’attuale leadership hanno convenienza a far continuare il conflitto: se prosegue rimangono in vita, altrimenti potrebbero rischiare insieme alle loro famiglie.

Gli USA hanno dato sei giorni a Zelensky per accettare. Perché tempi così ridotti per una questione tanto complessa?

Il piano deve anche essere discusso con i russi e questa deadline di una settimana sembra essere una provocazione. Visto che non è stato concordato con i russi, gli ucraini potrebbero temere che Mosca chieda ancora di più rispetto a ciò che è previsto nella versione attuale della proposta. Una situazione in cui occorre essere cauti.

L’Europa ha presentato delle sue controproposte ai 28 punti di Trump. È presto per dirlo, ma alla fine secondo lei cosa faranno gli europei?

Alla fine accetteranno quello che decideranno gli americani.

E se alla fine, invece, Zelensky rifiutasse il piano?

Il presidente ucraino non ha le carte, anche perché in caso contrario gli americani ritirerebbero la copertura dell’intelligence e la fornitura di altri armamenti. E gli europei non possono sostituirli.

Ma tra i 28 punti ci sono sufficienti garanzie per la sicurezza dell’Ucraina?

Le garanzie previste in caso di accettazione di questo piano non sono paragonabili all’articolo 5 della Nato. Quelle chieste alla Russia non spaventano davvero Mosca, perché gli USA tutto quello che hanno potuto fare contro i russi lo hanno fatto e sul campo di battaglia non è cambiato niente. E se fosse l’Ucraina a violare gli accordi ci sarebbe una immediata reazione russa. Le garanzie, però, sono soprattutto di natura politica e si intrecciano con l’impegno russo a non occupare altri territori. Putin, d’altra parte, non vuole conquistare tutta l’Ucraina.

(Paolo Rossetti)

