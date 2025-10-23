Come funzionerebbe il piano USA per dividere Gaza in due enclave: Vance e Kushner puntano i palestinesi a "liberarsi" di Hamas per avere fondi ricostruzione

COS’È IL PIANO DI SUDDIVISIONE DELLA STRISCIA DI GAZA E COME POTREBBE FUNZIONARE LA RICOSTRUZIONE

Lo ha pubblicato il Wall Street Journal citando fonti interne all’amministrazione Trump, ma il piano USA sulla suddivisione della Striscia di Gaza rappresenta un primo vero tentativo di entrare nella seconda parte dell’accordo di tregua fra Israele e Hamas: al momento i dubbi sono sollevati dai Paesi arabi, che non vorrebbero una divisione della Striscia, ma la contemporanea stretta data dagli inviati USA al Governo israeliano contro la tentata annessione della Cisgiordania potrebbe essere l’accordo “sottobanco” messo in campo dalla Casa Bianca.

Fermare Israele nella West Bank ma al contempo permettere una divisione in due enclave, ognuno controllata da Israele e da un’autorità palestinese ancora tutta da definire: per il momento suona così il piano di ricostruzione ipotizzato (e presentato in questi giorni) dal vicepresidente J.D Vance, dall’inviato Steve Witkoff e dal consulente Jared Kushner (genero di Trump e grande protagonista dell’accordo di pace siglato a Sharm). Gaza rimarrebbe divisa in due parti, una controllata da Israele e l’altra dall’autorità al momento dominante a Gaza, ovvero Hamas, con però un destino segnato per la sigla terroristica palestinese.

L’idea infatti è quella di mettere a disposizione fondi ingenti per la ricostruzione della Striscia (nell’ordine dei trilioni di dollari) e diretti investimenti solo per l’area al momento controllata da Israele dietro la “linea gialla” fissata con la tregua in corso: l’area sicura è destinata ad allargarsi, a costo della messa al bando di Hamas. L’idea di Kushner è quella di non inviare aiuti e fondi all’area “non sicura” fino a quando sarà in mano ad Hamas, costringendo così l’enclave a dotarsi di un governo arabo-palestinese che superi il regime degli jihadisti filo-Iran.

IL MONITO DI VANCE E RUBIO SULLA CISGIORDANIA: “ISRAELE NON DEVE ANNETTERLA O…”

Resta che i governi arabi finora si sono opposti all’idea di dividere Gaza in una o più parti, nonostante l’area di cuscinetto costituita dagli Stati Uniti (sotto il controllo dell’IDF israeliana) tra le due enclave sia al momento la soluzione per evitare il riesplodere dell’escalation di guerra. Un punto positivo però sull’idea di dividere in due la Striscia sarebbe la “pezza” messa alla difficoltà di disarmare Hamas in questi mesi: resta da capire come e quando i Paesi arabi possano convincersi, e l’ipotesi di una frenata sullo Stato ebraico nell’annettere la Cisgiordania potrebbe essere la “merce di scambio” adatta.

Secondo quanto ribadito ancora oggi dal Segretario di Stato USA Marco Rubio in merito alle ipotesi circolate ancora in questi giorni sulla possibile annessione della West Bank sotto lo Stato ebraico, il monito americano permane: «le proposte di legge sull’annessione della Cisgiordania occupata sono una minaccia per la pace» e per l’accordo messo in campo proprio dalla Casa Bianca con i Paesi arabi. Come ha poi ribadito ancora il vicepresidente americano Vance, è in primis Trump a non volere assolutamente l’annessione della Cisgiordania voluta da Israele.

Sebbene la destra israeliana spinga per l’annessione, dal Governo e dalle stesse forze militare le resistenze sarebbero comunque presenti, un po’ per la spinta forte degli USA che sono del tutto contrari, un po’ per l’IDF che intende ridurre la presenza in Cisgiordania in modo da prevenire eventuali attacchi o attentati contro i soldati presenti ormai dai giorni successivi al 7 ottobre 2023.