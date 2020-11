Piano vaccini Covid/ Arcuri: “A fine gennaio 3,4 milioni di dosi”

Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha inviato il piano vaccini Covid ai presidenti delle Regioni, nonché ai ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari Regionali, Francesco Boccia. Come reso noto da diverse testate, a partire dai colleghi di Rai News, nel testo si parla di 3,4 milioni di dosi di vaccino Pfizer che verranno somministrate a fine gennaio a 1,7 milioni di persone. Come evidenziato da Arcuri, i presidi ospedalieri individuati per la somministrazione del vaccino dovranno essere in condizione di vaccinare almeno 2 mila persone, o più persone ma con multipli di 1.000, in quindici giorni. Come già evidenziato negli scorsi giorni, le strutture dovranno avere la disponibilità di congelatori in grado di permettere temperature fino a -75°.

PIANO VACCINI COVID, IL TESTO INVIATO ALLE REGIONI

Come evidenziato da Rai News, nel piano vaccini Covid viene spiegato a proposito delle caratteristiche di conservazione che «prevedono che lo stesso possa essere mantenuto per 15 giorni dalla consegna nelle borse di conservazione del fornitore e per sei mesi, qualora si disponga di celle frigorifere a temperatura di -75 0 c±15 0 c». Il vaccino Covid sarà consegnato dal fornitore direttamente ai punti di somministrazione, così da garantire la sua integrità. Ancora sulla somministrazione, il piano vaccini Covid dà la priorità «a quei luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus», ovvero ospedali e Rsa. Gli altri vaccini saranno ovviamente destinati a tutte le altre categorie di vaccini ma saranno previste modalità diverse di somministrazione: «In linea con l’ordinaria gestione vaccinale attraverso una campagna su larga scala grazie ai drive-through, a partire da persone con un elevato livello di fragilità».



