Piano vaccini, task force a Basilicata e Molise/ “Porta a porta” per i paesi isolati

Aiutare chi è in difficoltà per accelerare il piano vaccini. Detto, fatto: il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ha deciso di inviare task force in Molise e Basilicata per le inoculazioni a domicilio. Il piano del generale prevede di usare piccole équipe, formate da un medico e due infermieri, per vaccinare a casa raggiungendo anche i posti più remoti. Le squadre saranno usate, quindi, per inoculare le dosi nei paesi più isolati, seguendo però sempre le priorità fissate dal Ministero della Salute. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, verranno usati assetti dell’Esercito nel quadro dell’operazione Eos. «Ho appena sentito il Generale Figliuolo che ringrazio: dall’inizio della prossima settimana il medico e i due infermieri che abbiamo richiesto saranno a Potenza. Grazie a questa unità potremo fare 72 inoculazioni in più ogni giorno ai più fragili», ha dichiarato Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, via Twitter.

All’AdnKronos poi il governatore Vito Bardi ha spiegato che è stato richiesto un rinforzo perché per intensificare le vaccinazioni agli over 80 bisogna raggiungere 131 Comuni in Basilicata che sono tutte piccole comunità.

PIANO VACCINI, FIGLIUOLO E CURCIO A PALAZZO CHIGI

«Quindi il team, di due infermieri e un medico, arriverà lunedì e ci aiuterà a fare i vaccini. Con la macchina andranno nelle abitazioni dei paesi dove ci sono i più fragili che non possono nemmeno venire in Comune. Lo spirito è stato questo», ha proseguito Vito Bardi all’AdnKronos. Resta da capire, invece, quando e quante task force saranno inviate in Molise. In questi minuti invece il commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio sono arrivati a Palazzo Chigi.

Visto che il premier Mario Draghi è impegnato con i lavori del Consiglio europeo, i due potrebbero incontrare il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. E sarà l’occasione anche per discutere del piano vaccini, che necessità di una forte accelerazione per raggiungere gli obiettivi fissati. Infatti, le contromosse sopra riportate rientrano in questo scenario.

