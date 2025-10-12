Manifestazioni e proteste pro Pal, Piantedosi rivela che ci sono due indagini in corso e avverte: "Sono ricomparsi vecchi nostalgici della lotta armata"

PIANTEDOSI SUL RISCHIO DI UN “SUBSTRATO” SOVVERSIVO

Dai dubbi alle verifiche: sono state disposte indagini sulle violenze durante le ultime manifestazioni di piazza pro-Palestina. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante l’evento “Festa dell’ottimismo”, organizzato dal Foglio a Firenze.

Piantedosi: "Sciopero per la pace? Mi sfugge l'utilità"/ "Gaza strumentalizzata per attaccare il governo"

In alcune proteste si starebbe riaffacciando un “sottobosco” di nostalgici della lotta armata: persone che si rifanno alla nota ideologia e ai metodi violenti degli anni di piombo. «Da tempo i nostri investigatori hanno evidenziato la ricomparsa sullo scenario di vecchi nostalgici della lotta armata».

Per Piantedosi non c’è un ritorno della lotta armata vera e propria, ma i segnali sono preoccupanti: simboli, linguaggi e slogan che richiamano quell’epoca. Il titolare del Viminale riconosce che le mobilitazioni di piazza avevano motivi legittimi, ma in tutte possono infiltrarsi gruppi estremisti che cercano di usare quelle occasioni per rilanciare messaggi antisistema o violenti.

Piantedosi: "Caivano? Non ci facciamo intimidire"/ "La Camorra è braccata e i giovani vogliono la legalità"

Si tratta di un “substrato” sovversivo, composto da persone e piccoli gruppi che non accettano le regole democratiche e vorrebbero rimettere in gioco la “vecchia cultura dell’antagonismo”, senza escludere il rischio di una qualche forma di organizzazione.

PROTESTE PRO PAL, DUE INDAGINI IN CORSO

Attualmente Digos e intelligence stanno conducendo due tipi di indagine: una operativa, per verificare se ci siano collegamenti organizzativi dietro agli scontri di piazza; l’altra simbolica e comunicativa, analizzando slogan, striscioni, scritte e simboli per capire se dietro ci sia un tentativo di riportare in vita l’ideologia della violenza politica.

SPY ELEZIONI REGIONALI/ Corsi e ricorsi: da Pisa alla Flotilla, il Pd e il weekend elettorale

Si indaga anche su chat e social, per individuare eventuali strategie comuni o coordinamenti tra gruppi diversi. «Alcuni elementi sono al vaglio degli inquirenti per capire se, dietro alcune azioni apparentemente coordinate, vi sia una strategia o meno».

Piantedosi, recentemente, ha citato anche un caso concreto: quello del gruppo CARC (Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo), che avrebbe invitato a sfruttare le manifestazioni pro-Palestina per “cacciare il governo Meloni”.

Il ministro dell’Interno ha precisato che si sta indagando su queste “scene coordinate” per capire se dietro vi sia una vera strategia eversiva. Di certo i segnali lanciati sono stati colti dal governo e non sono stati ignorati.

Infine, ha invitato alla prudenza e alla moderazione dei toni nel dibattito politico.

DA ITALIA-ISRAELE ALL’ANTISEMITISMO

Nelle ultime ore Piantedosi è intervenuto al convegno organizzato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) al CNEL, dove invece ha parlato della prossima partita di calcio tra Italia e Israele e della situazione a Gaza. Il titolare del Viminale ha avvertito che la partita deve rimanere un evento sportivo, non diventare un caso politico, anzi ritiene che lo sport possa essere un’occasione di pace e fratellanza, anche in momenti difficili come questo. Comunque, il governo garantirà un alto livello di sicurezza per evitare incidenti o tensioni.

Per quanto riguarda l’accordo tra Israele e Hamas, lo ha definito “un passo importante verso la pace“, che va sostenuta con perseveranza, equilibrio e concretezza. In merito alla posizione dell’Italia, Piantedosi ha ribadito che è stata varata una nuova strategia nazionale contro l’antisemitismo e sottolineato l’importanza di difendere la memoria e la verità, invitando a distinguere tra critica politica a Israele e antisemitismo, perché si può criticare il governo israeliano, ma non negare o delegittimare il diritto dello Stato di Israele a esistere.

A tal proposito, Piantedosi ha anche espresso timore per un aumento di ostilità e pregiudizi contro le comunità ebraiche in Europa e in Italia dopo gli eventi del 7 ottobre, ma assicurato che il governo sta lavorando per vigilare, garantire sicurezza e combattere l’odio e l’intolleranza.