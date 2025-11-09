Migranti, il ministro Piantedosi: "Più quote regolari d'ingresso ai Paesi che rimpatriano irregolari, così blocchiamo sbarchi". Su Gaza e caso Almasri...

IL PIANO DI PIANTEDOSI PER RIDURRE GLI SBARCHI

Più quote di ingresso regolare in Italia per i Paesi che accettano di riprendersi i propri cittadini entrati illegalmente: è la proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che in un’intervista alla Gazzetta di Mantova ribadisce l’impegno del governo nel bloccare le partenze alla fonte per prevenire gli sbarchi.

Un esempio è la Tunisia, con ottomila rimpatri volontari assistiti.

L’idea del titolare del Viminale è legare gli accordi sui rimpatri a canali legali di ingresso in Italia. «Nello spirito del piano Mattei, non consideriamo Libia e Tunisia solo importatori del fenomeno migratorio, ma ci siamo posti sullo stesso piano: se risolviamo il vostro problema, risolviamo anche il nostro. Idem con il Bangladesh».

Altro tema delicato è quello della sicurezza e delle forze dell’ordine, in particolare le richieste delle comunità locali. A tal riguardo, il ministro ha ricordato che negli ultimi tre anni sono state assunte 37.400 nuove unità tra poliziotti e carabinieri, e ne sono previste altre 30.000 entro due anni, con ulteriori 7.500 agenti che entreranno in servizio tra dicembre e gennaio.

NIENTE TENSIONI E MINACCE

Piantedosi minimizza invece il rischio di tensioni sociali a causa della Manovra: per il ministro la situazione è sotto controllo, anche perché le proteste più intense sono state quelle legate a Gaza, non a ragioni economiche.

Sul coinvolgimento dei giovani in proteste violente, il ministro parla di disagio sociale nelle grandi città, in particolare tra ragazzi di seconda generazione. Quanto al rischio di attentati, si dice sereno: pur riconoscendo che la situazione a Gaza ha un forte impatto emotivo e può creare tensioni, non vede al momento un rischio elevato di terrorismo in Italia.

Non rileva neppure rischi sul fronte russo, ma assicura che l’Italia è attrezzata anche contro le minacce di guerra ibrida. «Non mi iscrivo tra coloro che fanno profezie drammatiche sull’invasione dell’Europa da parte della Russia. Sono giuste preoccupazioni, ma cose ancora molto lontane dalla realtà».

DAI MIGRANTI AL CPR E AL CASO ALMASRI

Il ministro risponde anche ai Comuni che lamentano alti costi per la gestione dei minori stranieri, promettendo che lo Stato coprirà tutte le spese entro fine anno. Ammette che c’erano stati tagli di bilancio, ma spiega che sono state trovate altre risorse ministeriali e di aver già provveduto a rassicurare l’Anci.

Intanto, si stanno riducendo gli sbarchi di migranti: «Siamo a cavallo dello stesso numero di sbarchi dell’anno scorso. Confido che a fine anno potremo registrare un segno negativo, per dare il senso di un trend progressivamente decrescente del fenomeno».

Sul Cpr in Albania, operativo ma a capacità ridotta anche a causa dei limiti legali imposti dalla magistratura, Piantedosi spiega che dal prossimo giugno dovrebbe essere utilizzato per gestire più rapidamente le richieste di asilo dei migranti, riducendo i tempi da anni a un mese.

Sul caso Almasri ha ricordato alle opposizioni, che accusavano il governo di aver liberato una persona sospettata di reati gravi, che l’uomo è stato arrestato: «Ci conferma che la fiducia che avevamo nella Libia, anche per collaborazioni di altro tipo, non era mal riposta».

Infine, sullo sfruttamento del lavoro nero in agricoltura, il ministro afferma che le procedure per assumere legalmente stranieri stanno migliorando con il nuovo decreto flussi per il 2025. L’obiettivo del governo è evitare che il lavoro nero sia giustificato dalle lunghe pratiche burocratiche.