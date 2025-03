È una lunga intervista che spazia su buona parte dei tempi più importanti affrontati in questo momento del suo dicastero quella rilasciata dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi a Repubblica soffermandosi sulla questione migranti – tra Albania e CPR in Italia -, passando poi ai rapporti con l’amministrazione Trump, agli imminenti referendum che saranno proposti alla popolazione passando anche per la sicurezza che da sempre uno dei temi che più stanno a cuore al ministro Piantedosi.

Partendo proprio dal centrale argomento dei migranti, il ministro Piantedosi ci ha tenuto fin da subito ad anticipare che “entro primavera” verranno gettate le basi per aprire cinque nuovi CPR in Italia che si uniranno agli “oltre 700 posti” riattivati che prima erano stati “resi inagibili da atti di vandalismo” e all’imminente riapertura “del CPR di Torino”; senza dimenticare che nel frattempo “abbiamo realizzato (..) due strutture di trattenimento per le procedure di frontiera” che saranno del tutto identiche a quelli albanesi.

Il ministro Piantedosi: “Sui migranti lavoro anche ad accordi con Bangladesh e Pakistan”

Ed avendo citato l’Albania, Piantedosi – incalzato dal giornalista di Repubblica – ci ha tenuto a chiarire che “i centri in Albani sono pronti ad accogliere altri immigrati e sono già organizzati“, restando solamente in attesa della pronuncia della “Corte di giustizia europea” che dal suo punto di vista “avverrà al più presto” soprattutto in virtù del fatto che tra un rallentamento e l’altro “abbiamo incassato una prima udienza favorevole alle nostre tesi”; sottolineando – insomma – che “chi sta investendo nel fallimento” del progetto albanese “dovrò, prima o poi, farsene una ragione”.

Chiudendo – poi – il tema dei migranti, Piantedosi ha anche ricordato che “i numeri degli arrivi irregolari” sono in costante calo soprattutto grazie agli accordi “con la Tunisia e la Libia”, ma anche con altri paesi “dell’area subshariana” aprendo all’ipotesi di visitare presto realtà come “Bangladesh e Pakistan” per portare a casa accordi simili che includano anche “programmi di rimpatri volontari assistiti”; unitamente al fatto che recentemente è stata data indicazione di rimpatriare immediatamente “i migranti irregolari con precedenti e pericolosi per la sicurezza” i cui frutti sono già tangibili grazie ad un aumento del “35%” dei rimpatri “rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

Matteo Piantedosi: “Reati ed aggressioni contro le forze dell’ordine sono inaccettabili”

Lasciando da parte la questiono migratoria, nella sua lunga intervista il ministro Pientedosi si è anche voluto soffermare brevemente sul tema delle amministrative e dei referendum che si terranno in primavera, spiegando che al fine di combattere “l’astensionismo stiamo lavorando ad un provvedimento per consentire il voto su due giorni” e unire le due consultazioni in un’unica occasione di voto; ovviamente fermo restando che le regioni al voto in autunno dovranno seguire “le regole previste della rispettive norme elettorali” organizzando le consultazioni di conseguenza senza affrettare o tardare i tempi.

Dal punto di viste della sicurezza – invece – Matteo Piantedosi si è limitato a commentare il tema dello scudo penale per le forze dell’ordine cronaricordando che è stato abbinato al “disegno di legge sulla sicurezza”: il suo auspicio è quello che “possa essere approvato il prima possibile”, superando definitivamente l’attualità in cui sono stati quasi completamente depenalizzati “alcuni dei comportamenti e dei reati commessi dai manifestanti violenti” contro le forze dell’ordine che ritiene del tutto inaccettabili.

Da ultimo, un riferimento di Piantedosi è andato anche agli esteri, con la precisazione che pur intessendo rapporti di fiducia e vicinanza con Donald Trump – che dal conto suo sono da vedere come “un punto di forza” -, Meloni è e continuerà ed essere a favore di “un’Europa forte e unita“: quella con Trump sarebbe – infatti – solamente una “irrinunciabile alleanza strategica” utile anche a lavorare al fine della più ampia “prospettiva atlantica”.