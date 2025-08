Migranti, Piantedosi sfida la Corte UE: "Centri in Albania restano aperti". E torna a ribadire che non si candiderà per guidare la Regione Campania

Dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue sui centri migranti in Albania, il governo italiano non fa passi indietro. A indicare la linea è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un’intervista a Libero, nella quale ribadisce il pugno duro sull’immigrazione, cogliendo anche l’occasione per avvertire il Pd riguardo ai rischi che si configurano quando un giudice prevale sulla politica.

Commissione, Francia e Germania hanno sostenuto Italia contro Corte Ue/ Migranti, ecco le memorie ignorate

Nella sua analisi della sentenza europea sul protocollo relativo ai Paesi sicuri, il titolare del Viminale evidenzia che essa conferma quanto aveva rimarcato The Economist, cioè che il sistema dell’asilo, basato sulla Convenzione Onu del ’51, non regge più, perché “è un sistema superato” che ora viene usato in modo strumentale. Alla luce di tutto ciò, per Piantedosi la sentenza europea “accentua questa anomalia“.

SENTENZA CORTE UE SUI MIGRANTI/ "Un abuso di potere che viola i princìpi della nostra Costituzione"

Dal canto suo, il governo Meloni non modificherà nulla della sua linea, portando avanti le iniziative che stanno già producendo un calo degli sbarchi. Da un punto di vista pratico, i centri in Albania resteranno attivi; anzi, Piantedosi ha chiarito che presto torneranno a operare come centri per le procedure accelerate alla frontiera.

PIANTEDOSI E IL PRINCIPIO INSIDIOSO EVIDENZIATO DALLA CORTE UE

Ma, inevitabilmente, bisogna riflettere sul fatto che la sentenza afferma un principio insidioso, cioè che le sentenze giuridiche prevalgano sulle scelte politiche e governative. Ciò dovrebbe preoccupare anche le opposizioni, come sta già avvenendo all’estero.

Migranti, Corte UE ‘salva’ i giudici “valutino lista Paesi sicuri”/ Cosa succede al protocollo Italia-Albania

Anche se questa sentenza della Corte di giustizia Ue non agevola il governo italiano nella sua battaglia contro l’immigrazione clandestina, il ministro dell’Interno guarda avanti, all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti europei, che rafforzeranno ulteriormente le scelte governative.

Ma questi sono concetti su cui è tornato anche in occasione della festa della Lega in Romagna, di cui è stato ospite insieme al governatore veneto Luca Zaia. Anche in tale circostanza ha confermato la linea del governo, rassicurando i cittadini riguardo la convinzione che la sentenza europea non ha bloccato l’esecutivo italiano. Ma anche ai microfoni di Agnese Pini di QN ha spiegato che l’opposizione ha poco di cui essere felice, visto che il potere politico viene subordinato.

ELEZIONI REGIONALI, DALLA CAMPANIA AL VENETO

Nell’intervista a Libero, c’è stato spazio anche per una breve considerazione sulle elezioni regionali, in particolare quelle in Campania, visto che Piantedosi viene indicato come il potenziale candidato governatore del centrodestra. A tal riguardo, il titolare del Viminale ha chiuso la questione definendola “superata“, anche perché si è già espresso più volte. Dunque, ha ribadito che non è della partita e che porterà avanti il suo lavoro ministeriale. Di regionali ha parlato anche alla festa della Lega, ma in merito al futuro di Zaia, che vedrebbe bene nella squadra di governo, ritenendolo “un amministratore esperto“.