Piatek al Napoli?/ Calciomercato, Gattuso guarda in casa Milan: ecco l’alternativa

Krzysztof Piatek è il nome nuovo per l’attacco del Napoli. La dirigenza azzurra è al lavoro per consegnare rinforzi degni di nota a Gennaro Gattuso in vista della sessione invernale di calciomercato. Il ds Giuntoli deve far fronte al possibile addio di Fernando Llorente, senza dimenticare l’interesse del Borussia Dortmund per Dries Mertens. Considerando l’imminente ritorno di Ibrahimovic al Milan, Piatek ha la valigia pronta e Gattuso sarebbe pronto a riabbracciarlo: secondo quanto riporta Tuttosport, il Napoli è pronto ad avanzare un’offerta di prestito con obbligo di riscatto per l’ex KS Cracovia. Ricordiamo che il 24enne piace molto al Genoa, pronto a tutto per riaccoglierlo a titolo temporaneo, ma l’ipotesi di un ritorno in rossoblu non scalda il polacco, voglioso di continuare a giocarsi le proprie carte in un top club: il Napoli rappresenterebbe una meta ideale per lui, ma molto dipenderà dalla trattativa tra i due club. Altri profili monitorati sono quelli di Ferreira Carrasco e Jeremie Boga.

