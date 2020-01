Piatek via dal Milan?/ Calciomercato news. Sirene inglesi per il bomber e con Ibra…

In casa dei rossoneri ancora si celebra il colpaccio di calciomercato Ibrahimovic, ma con lo svedese di nuovo nello spogliatoio di Milanello, ecco che un altro bomber potrebbe fare le valigie. Parliamo dunque di Piatek, dato via dal Milan già in questa finestra di calciomercato invernale, anche se il polacco non pare affatto intenzionato a lasciare i colori rossoneri. Pure però le ultime voci di mercato di questi primi giorni della sessione vedono l’attaccante polacco in partenza, per l’Italia (come Roma e Napoli) come pure per l’estero.

CALCIOMERCATO MILAN: SIRENE INGLESI PER PIATEK

E proprio dall’estero e per la precisione dalla Gran Bretagna arrivano importanti voci che danno non solo Piatek via dal Milan a gennaio, ma pure il polacco nel mirino di diversi club inglesi. Secondo quanto si può leggere sui principali tabloid come il Mirror e il The Sun, pare che l’attaccante polacco sia finito nel mirino di Newcastle e pure Crystal Palace, club che sarebbero disposti a mettere sul piatto proposte interessanti col prestito con diritto di riscatto dopo sei mesi. Ricordiamo che i due club al omento registrato tra i peggiori attacchi della Premier League e puntano al mercato di gennaio per rinforzarsi.

