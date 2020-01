PIATEK AL TOTTENHAM?/ Calciomercato Milan: Petagna il possibile sostituto

Il futuro di Piatek potrebbe essere lontano dal Milan. L’attaccante polacco è l’obiettivo numero uno del Tottenham per il reparto avanzato e le due società sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva: l’ex Genoa potrebbe partire per una cifra vicina ai 33 milioni di euro. E la dirigenza meneghina ha già individuato il possibile sostituto: parliamo di Andrea Petagna, bomber della Spal ed ex vivaio rossonero. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il club di via Aldo Rossi propone al club ferrarese un prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. C’è da limare la distanza tra domanda ed offerta: i biancazzurri chiedono 20 milioni di euro. Intervistato da Sky Sport, l’agente del calciatore ha spiegato: «Andrea ha sempre mercato, è un attaccante giovane, che segna e che farà parte di questo e del prossimo mercato. La Spal vorrà tenerselo, vorrà salvarsi con lui, ma è normale che sia accostato a Milan, Inter e Roma. E’ pronto per una big, succederò ora o dopo». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

PIATEK AL TOTTENHAM, AGENTE SMENTISCE ACCORDO

Come vi abbiamo raccontato, la stampa inglese è sicura: Piatek sarà un nuovo calciatore del Tottenham, raggiunta l’intesa tra gli Spurs ed il Milan. Ma l’agente frena: come riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, il procuratore dell’attaccante polacco ha smentito la chiusura dell’affare. La trattativa tra le due società continua, con il tecnico rossonero Stefano Pioli che ha commentato così la situazione nel corso della conferenza stampa odierna: «Se potessi, sposterei le lancette alla fine del mercato: dobbiamo convivere con queste voci. Noi siamo solo concentrati sulla gara di domani: Piatek è convocato per domani e dunque è a disposizione». Attese novità nel corso delle prossime ore, ecco le parole di Stefano Antonelli ai microfoni di Tuttomercatoweb: «Dispiace, ma al Milan era il momento di creare adrenalina. Piatek quando è arrivato al Milan ha cominciato bene, poi si è innescato un meccanismo strano. Ibra potrebbe aiutarlo a rimettersi in pista. Lo cederei soltanto a titolo definitivo davanti ad una buona offerta. Con meno responsabilità potrebbe fare meglio». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

PIATEK TOTTENHAM, DALL’INGHILTERRA: “ACCORDO COL MILAN”

Sembra già destinato all’addio al Milan, Krzysztof Piatek. Dopo le voci degli scorsi giorni circa un possibile approdo del bomber polacco fra le fila dei tedeschi del Borussia Dortmund, le ultime, insistenti, danno lo stesso ormai ad un passo dal Tottenham. A rilanciare con forza la notizia sarebbe in particolare il tabloid inglese The Sun, secondo cui fra la società meneghina e quella londinese vi sarebbe già l’accordo. Nel dettaglio, l’ex Genoa si trasferirebbe all’Hotspur Stadium a titolo definitivo, in cambio di un assegno da 28 milioni di euro, con l’aggiunta di cinque di bonus in base a numero di presenze, gol segnati, e traguardi raggiunti. Tenendo conto che il Milan ha investito un anno fa di questi tempi 38 milioni di euro, si tratterebbe di una minusvalenza di massimo 10 milioni. Con il giocatore, invece, il Tottenham avrebbe giù un’intesa sulla base di un contratto da tre anni e mezzo a cifre importanti. Gli Spurs sono alla ricerca di un centravanti che possa sostituire al meglio Harry Kane, infortunatosi e out fino ad aprile. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

PIATEK ADDIO MILAN? IL TOTTENHAM SI FA AVANTI

Krzysztof Piatek è in bilico al Milan dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero e negli ultimi giorni ci sono state tante voci su quello che potrebbe essere il futuro dell’attaccante polacco lontano dal Milan. Vi avevamo già riferito dell’interessamento di alcuni club inglesi, in particolare Newcastle e Crystal Palace, però nessuna sembrava particolarmente convincente, sia per lo stesso Piatek sia per il Milan, che ha investito una cifra importante un anno fa esatto per prendere dal Genoa il bomber polacco, rivelazione assoluta dello scorso campionato. Adesso invece il discorso potrebbe cambiare, perché sulle tracce di Krzysztof Piatek si è messo anche il Tottenham di José Mourinho, a caccia di un rinforzo in attacco dopo l’infortunio di Harry Kane.

PIATEK VIA DAL MILAN? IL TOTTENHAM CI PENSA

A gennaio non è mai facile fare grandi acquisti, di conseguenza ecco che Piatek potrebbe essere una buona soluzione per gli Spurs, a patto che il rendimento del polacco si avvicini almeno a quello del 2018-2019. Di certo il Tottenham potrebbe essere una prospettiva molto più allettante per il giocatore rispetto a quelle segnalate in precedenza: Kane infatti starà fuori per almeno tre mesi, inoltre la squadra di José Mourinho è ancora in corsa anche in Champions League e di conseguenza fornirebbe a Piatek una ribalta eccellente anche a livello internazionale. Infine, per il Milan ci sarebbe la prospettiva di una cessione economicamente migliore: i tasselli dunque potrebbero andare tutti al posto giusto…



