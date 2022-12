Piattaforma bonus famiglie/ L’INPS aggiorna il sito “Nuove funzionalità per genitori”

La piattaforma per il bonus famiglie è stata aggiornata con nuove funzionalità. Questo il messaggio dell’INPS, che ha informato lavoratori dipendenti ed autonomi, di prender nota delle novità appena inserite nella nuova versione digitale del sito web, dove son state aggiunte nuove misure per paternità e maternità.

Oggigiorno, è importante avere tutto sotto controllo e da qualsiasi parte del mondo in cui ci troviamo. Per questo l’INPS stessa, ha voluto fare un passo in avanti aggiornando la piattaforma per il bonus famiglie, arricchendola di funzionalità interessanti.

Piattaforma bonus famiglie: cosa c’è di nuovo?

A comunicare l’aggiornamento della piattaforma del bonus famiglie è il messaggio n. 4640 del 28 dicembre, con il quale l’ente previdenziale ha ribadito che sia lavoratori autonomi che dipendenti, fin da subito potranno ottenere informazioni dettagliate riguardanti paternità e maternità.

L’accesso alla nuova piattaforma – come sempre d’altronde – è valido previa autenticazione digitale con uno dei seguenti metodi innovativi: CIE, SPID, oppure CNS. Al suo interno, mamme o papà potranno consultare lo stato della domanda, inviare nuove istanze o semplicemente non perdersi nessun aggiornamento o notizia riguardo alle agevolazioni per i genitori.

Ecco a chi sono destinate le agevolazioni consultabili nella piattaforma aggiornata per il bonus alle famiglie:

Congedi parentali;

Congedi parentali a ore;

Congedi di maternità;

Congedi di paternità;

Assegni di maternità per i lavori atipici e discontinui;

Riposi giornalieri della madre e del padre.

Nel PNRR viene stabilito l’obiettivo di digitalizzare più possibile, le attività web dei cittadini italiani. Con questa occasione, l’INPS annuncia che la piattaforma del bonus famiglie è stata aggiornata con il fine di:fami

L’obiettivo del Portale è quello di fornire informazioni e servizi integrati, consulenza dedicata, suggerimenti e notizie, con l’intento di agevolare e sostenere il genitore nella sua interazione con l’Istituto, in ordine alle attività e alle prestazioni erogate a sostegno dei nuclei familiari. In particolare, il progetto prevede l’accesso alle prestazioni della famiglia, l’integrazione con il sistema ISEE, il supporto di un assistente virtuale informativo, alcune simulazioni di prestazioni.

