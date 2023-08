Piattaforma inclusione sociale/ Durigon promuove il nuovo sistema per avere il RdC (18 agosto 2023)

Claudio Durigon ha promosso una nuova piattaforma inclusione sociale che aiuterà tutti coloro che proprio di recente hanno perso il diritto al Reddito di Cittadinanza. Molti dei cittadini che non percepiscono più alcun sostegno economico, risultano iscritti a programmi formativi Gol.

Secondo gli analisi, il RdC avrebbe fatto perdere miliardi. Al momento (sulla base dei dati attuali), il 40% delle famiglie (112 mila circa) che hanno perso il sussidio avrebbero all’interno del loro nucleo, dei soggetti occupabili. Durigon in un’intervista al Tempo ha fatto sapere il netto distacco di filosofie rispetto ai Governo precedenti.

Piattaforma inclusione sociale: cosa cambia dal 1° settembre

La piattaforma di inclusione sociale secondo Claudio Durigon, sarà attiva dal 1° settembre. In base al Decreto Legge numero 48 del 4 maggio 2023, l’obiettivo è quello di fornire un supporto al lavoro ed efficace.

Il (SIISL) Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, funzionerebbe in modo semplice ed intuitivo. Durigon sostiene che i Governi precedenti non hanno mai preso in considerazione l’uso di queste piattaforme, che migliorerebbero la ricerca ad un’occupazione.

L’ultima è stata la MyAnpal, che però non sarebbe piaciuta ed è per questo che – anche per la scarsa promozione – non è andata a buon fine. Il nuovo SIISL funzionerebbe in modo diverso: creando più opportunità di lavoro e formazione, estendendo i benefit a tutti coloro che percepivano il Reddito di Cittadinanza.

La nuova piattaforma di inclusione sociale sarà una svolta del Governo Meloni, che guidata da Claudio Durigon, sarà una sfida importante con un approccio diverso: strumenti e risorse completamente rinnovate, allo scopo di accelerare la ricerca alla occupazione.

In vista del lancio e dell’attivazione prevista per l’1° settembre 2023, ci auguriamo che questa nuova piattaforma di inclusione sociale possa essere davvero d’aiuto a tutti quei cittadini che hanno realmente bisogno, a partire da coloro che hanno perso il sussidio del Reddito di Cittadinanza perché ritenuti “soggetti occupabili“.











