Piattaforma Rousseau, voto patto civico M5s-Pd Umbria/ Diretta risultati: il quesito

Dalle ore 10 alle 19 è prevista per oggi la seconda votazione in due giorni per la Piattaforma Rousseau sempre a tema “Umbria”: ma mente ieri si trattava delle Regionarie M5s per stabilire i candidati delle liste per le Elezioni Regionali in Umbria del 27 ottobre 2019 (hanno votato solo gli iscritti grillini umbri), oggi è atteso l’importante voto sul “patto civico”, ovvero sulla proposta fatta da Luigi Di Maio “alle forze politiche” (in sostanza a Pd e Sinistre che già sostengono il Governo Conte-bis) per formare anche alle Regionali un’alleanza politica su un nome “civico” che possa contrastare la forza del Centrodestra a guida Matteo Salvini. Il progetto, presentato la scorsa settimana da Di Maio ai colleghi di Governo, viene chiamato per l’appunto “Patto civico per l’Umbria” e per il M5s rappresenta la possibilità di sostenere alle Elezioni Regionali in Umbria un candidato Presidente civico che sia sostenuto da altre forze politiche (Pd e Sinistre varie, ndr). «Un patto civico, che veda un candidato Presidente fuori dalle appartenenze partitiche e che possa mettere al centro un programma innovativo, di punti veri e realizzabili. Un programma che possa ispirare serietà, fiducia e competenza», scriveva ieri il Blog delle Stelle anticipando il quesito che gli iscritti 5Stelle troveranno oggi sulla piattaforma Rousseau dalle ore 10 alle 19 nelle consuete modalità delle Regionarie

IL QUESITO SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU

Ecco dunque il testo integrale del quesito che tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle troveranno oggi fino alle 19 sulla Piattaforma Rousseau, pronto per essere votato e poi sottoposto ai vertici del M5s per dirimere la proposta politica da lanciare verso le prossime Elezioni Regionali in Umbria: «In conformità al voto degli iscritti del 25-26 luglio 2019 rimane comunque facoltà del capo politico proporre eventuali alleanze, sotto la sua diretta supervisione. In tal caso tale proposta di alleanza sarà sottoposta agli iscritti con una votazione online sulla piattaforma Rousseau a livello nazionale. Nel caso in cui la proposta sia accettata dagli iscritti e il candidato presidente non appartenga al Movimento 5 Stelle, non si procede alla votazione per il candidato presidente e tutte le facoltà che ai sensi del codice etico sono attribuite al candidato presidente, sono attribuite al candidato consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti dagli iscritti tra quelli che poi saranno effettivamente eletti consiglieri regionali». È inevitabile quanto l’esito sia cruciale per capire se il progetto “civico” possa poi essere lanciato anche per le prossime Regionali in Calabria e sopratutto Emilia Romagna e, potenzialmente, per un’ipotesi futura di coalizione “giallorossa” in eventuali Politiche nazionali.

LE DIFFICOLTÀ SUL PATTO CIVICO PD-M5S IN UMBRIA

Le difficoltà però non sono poche e non solo perché il Pd candidati e liste le stava già preparando prima della nascita del Governo giallorosso ad inizio settembre: la Regione Umbria si trova al voto per la decadenza della Giunta Marini a seguito dello scandalo Sanità che ha coinvolto direttamente l’ex Presidente Catiuscia Marini, con il M5s in prima fila prima nel condannare e accusare con prove il sistema sanitario regionale e poi per chiedere ufficialmente Elezioni anticipate. Ora però la politica a Roma è cambiata e Di Maio e Zingaretti si ritrovano sotto lo stesso con la necessità di contrastare il “nemico” Salvini con l’intero Centrodestra; da qui la spinta per trovare un accordo “civico” comune, ma è poi sui nomi che si scontrano già tanto Pd quanto M5s. I diversi nomi fatti finora sono stati infatti tutti, chi più chi meno, bruciati: tramontata l’ipotesi Brunello Cucinelli – l’imprenditore del cashmere si è sfilato dalla corsa – anche il nome del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, non convince appieno. «Non è un no sulla persona ma un atto di coerenza rispetto al principio che i sindaci devono finire il loro mandato, principio che abbiamo sempre sostenuto», spiegano fonti Pd all’Adnkronos dopo la proposta lanciata dal M5s umbro Filippo Gallinella. Si è fatto poi il nome di Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont e presidente di Terna, ma lei stessa ha rifiutato; resta in pista il candidato pre-Conte bis del Pd, ovvero Andrea Fora, ex-presidente di Confcooperative Umbria ma per il Movimento 5 Stelle sarebbe difficile da digerire visto che si tratta di un nome dem e non congiunto (seppur civico). Il tempo stringe e «da parte nostra nessun ultimatum, ma una decisione va presa», dicono ancora dal Nazareno. Replica Di Maio, «è un esperimento innovativo ma non lo stiamo studiando per le altre Regioni. Vedremo come andrà, di sicuro è un esperimento nuovo. È una scommessa importante». Intanto bisognerà vedere come andrà il voto di oggi sulla Piattaforma Rousseau, anche se di recente gli stessi iscritti si sono già espressi a favore con un mezzo plebiscito (79%) all’alleanza di Governo con Pd e LeU.



