Piazza Navona/ Papa Innocenzo X la fece costruire ai Pamphili a forma di stadio

Pubblicità

Piazza Navona sarà tra le bellezze mostrate nella replica del programma di Alberto Angela in onda stasera di Meraviglie – Un viaggio nel genio italiano. La piazza monumentale, che sorge a Roma, fu costruita per volere di Papa Innocenzo X dalla famiglia Pamphili. Fu studiata con la forma tipica degli antichi stadi. Ai tempi dei romani, infatti, era lo stadio di Domiziano fatto costruire nell’85 e restaurato da Alessandro Severo nel III secolo. Originariamente la piazza si chiamava “in Agone” cioè “giochi” in latino, perché era utilizzata per le gare di atletica. Successivamente, agli inizi dell’ottocento, fu utilizzata per le corse al fantino, quelle corse di cavalli montati che erano tipiche del tempo. Ancora oggi conserva quell’aurea di unicità legata anche a tanti monumenti che nel corso degli anni vi furono posizionati.

Pubblicità

Piazza Navona, com’è oggi?

Piazza Navona è ancora oggi un vero e proprio simbolo di Roma, che senza dubbio ha sentito l’influenza di scultori molto importanti come Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini e Pietro da Cortona. Bernini realizzò la splendida Fontana dei Quattro Fiumi con una rappresentazione di Danubio, Nilo, Gange e Rio della Plata a indicare i quattro angoli della terra. Da Cortona invece fu autore degli affreschi nella galleria di Palazzo Pamphili. Girolamo Rainaldi ha realizzato invece la chiesa di Sant’Agnese in Agone davanti alla fontana in questione. Oggi sono diversi i momenti di convivio che portano i romani, e non solo, a raggiungerla. Per esempio il giorno dell’Epifania o per il Carnevale ci siano persone



© RIPRODUZIONE RISERVATA